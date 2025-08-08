Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao; bạn bè sở tại cùng khoảng 400 đại diện cộng đồng Việt Nam ở Angola.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với hai đất nước anh em, đặc biệt là tổ chức long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, chuyến thăm đầu tiên đến Angola của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau gần 20 năm và vào thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Angola khởi nguồn từ trong giai đoạn đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước, được đặt nền móng qua các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA) Antonio Agostinho Neto, “vị lãnh tụ bất tử” của nhân dân Angola, đến Việt Nam tháng 8/1971 và chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “vị tướng của hòa bình” đến Angola tháng 12/1980. Trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam và Angola luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, xây dựng và tái thiết đất nước.

Năm 1975 là một mốc son lịch sử đối với cả hai nước khi Việt Nam hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Angola chính thức trở thành quốc gia độc lập. Một dấu mốc đặc biệt đáng nhớ và minh chứng cho sự chân thành, tin cậy trong quan hệ hai nước là ngày 12/11/1975, chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt trên cơ sở cùng sẻ chia những giá trị về độc lập, tự do và phát triển. Từ đó tới nay, mối quan hệ đó liên tục được củng cố và phát triển dựa trên cơ sở tin cậy chính trị và tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sau 50 năm nhân dân hai nước vui mừng được chứng kiến sự vươn lên của mỗi nước, trở thành những quốc gia có vị thế, tiếng nói ngày càng quan trọng tại mỗi khu vực và trên thế giới cũng như sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Angola lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất những định hướng phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới; đồng thời cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với việc không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác với Angola nói riêng, và với châu Phi nói chung và là minh chứng cho chính sách đối ngoại sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị - kinh tế thế giới đã, đang và sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng hơn bao giờ hết, mối quan hệ anh em, bạn bè giữa Việt Nam và Angola là tài sản quý báu mà hai nước cần trân trọng, gìn giữ, phát huy để thúc đẩy hợp tác, khơi thông nguồn lực, bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam và Angola, với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn - xây dựng mối quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam – Nam.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, quyết tâm chính trị cao và tinh thần hợp tác chân thành, cùng có lợi, sự ủng hộ, phối hợp tích cực, hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế, quan hệ Việt Nam - Angola sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.