Chủ tịch nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, đúng 7 giờ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương đã tề tựu đông đủ tại sân trung tâm lễ hội. Trong tiếng nhạc lễ linh thiêng, đoàn đại biểu đã khởi hành từ sân hành lễ, qua Nghi môn, Ðền Hạ, Ðền Trung, rồi lên tiến lên Ðền Thượng.

Ði đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa lớn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp đó là 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ thắm mang hương hoa, lễ vật cung tiến, cùng 100 nam thanh niên tượng trưng cho 100 người con của truyền thuyết Mẹ Âu Cơ trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu Vua Hùng. Đi sau là đội nhạc lễ, đoàn rước kiệu, rước lễ và đoàn dâng hương cùng hàng vạn con dân đất Việt và kiều bào ở nước ngoài về dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong giờ phút lắng đọng hồn thiêng sông núi, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã vào thượng cung thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 đã đọc Chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân giữ gìn đất nước. Bản Chúc văn cũng kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tại Lăng Hùng Vương thứ 6. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong" ở khu vực ngã năm Đền Giếng. Lẵng hoa mang dòng chữ "Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy".

Trong những ngày Giỗ Tổ, hàng vạn người dân từ mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã về dâng hương tại khu di tích Đền Hùng để tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước; cầu mong Quốc Tổ phù trì luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tưởng nhớ và biết ơn công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Hằng năm, cứ đến ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nhân dân khắp mọi miền trên cả nước lại cùng hướng về Đền Hùng để tưởng nhớ đến công lao to lớn của các vị Vua Hùng. Đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá ra thế giới biết về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương”, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức được gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều nghi thức thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá đậm nét về di sản văn hóa thế giới này đến đông đảo đồng bào trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí cũng đã được tổ chức phục vụ người dân trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Buổi lễ diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; đảm bảo an tuyết đối an ninh trật tự cho người dân trong và ngoài nước về dâng hương tri ân công đức tổ tiên.

Sau Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tại Khu vực Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, là điểm thăm quan du lịch của khách khi đến với thành phố Việt Trì, nơi đang lưu giữ, bảo tồn 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Công trình được xây dựng trên diện tích 1,7 ha, quy mô 1.000 chỗ ngồi, với tổng nguồn vốn gần 400 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo phong cách chiết trung, cùng với sự cân bằng và hài hòa được chắt lọc từ nhiều phong cách kiến trúc tinh hoa của nhân loại, với mặt ngoài dáng dấp cổ điển./.