Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Tại đây, Chủ tịch nước và đoàn cũng dự Lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính "50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị", do UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Cùng tham gia đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28/6-16/9/1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Sau dâng hương, dâng hoa, các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thực hiện nghi thức (ký, đóng dấu) phát hành bộ Tem bưu chính "50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị (1972-2022). Bộ tem được thực hiện dựa trên ý tưởng "vang mãi khúc tráng ca, ghi nhớ những hy sinh của quân và dân tỉnh Quảng Trị và hướng tới tương lai". Các họa sỹ đã thể hiện mẫu tem với mầu sắc rực rỡ, tươi sáng. Hình tượng chính là "cụm hoa đăng lớn" miêu tả lại quá trình chiến đấu anh dũng của những chiến sỹ đang bảo vệ Thành cổ trong mưa bom bão lửa. Việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc và giáo dục các thế hệ về lòng yêu nước, lịch sử vẻ vang của dân tộc và của tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; thành kính tưởng nhớ, biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Viết sổ lưu niệm sau dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo kiên cường, một lòng vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội của nước nhà. Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm tôn tạo khu di tích quan trọng này để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mãi mãi về sau.

Cũng trong sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng. Nhấn mạnh, Triệu Phong là quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch nước mong muốn thầy và trò nhà trường phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, nỗ lực học tập và rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng trị. Dự án có vốn đầu tư 2.060 tỉ đồng, dài 55km, có nhiều làn xe đảm bảo vận tốc từ 60 đến 100km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án hoàn thành sẽ tạo trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển cho Quảng Trị và các tỉnh lân cận./.