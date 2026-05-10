Chủ tịch IVCCI: Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác đúng thời điểm

Ông Ajoykaant Ruia, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ - Việt Nam (IVCCI). Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại New Delhi

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm, ông Ruia cho rằng đây là thời điểm rất phù hợp để Ấn Độ và Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng hơn, đặc biệt là trong bối cảnh hai nền kinh tế có nhiều điểm tương đồng và tính bổ trợ cao. Theo người đứng đầu IVCCI, việc hai bên ký kết nhiều thỏa thuận trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ là bước tiến quan trọng, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước về việc đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn.

Ông Ruia nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có nền tảng nông nghiệp vững chắc, đồng thời đang đẩy mạnh phát triển công nghệ, điện tử và công nghệ thông tin. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Chủ tịch IVCCI cho rằng Ấn Độ có thể phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực và kinh nghiệm để hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong tiến trình phát triển các giải pháp số và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nông nghiệp cũng là lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng, khi hai nước có thể bổ trợ cho nhau về các mặt hàng nông sản. Ông đánh giá tích cực các thỏa thuận trao đổi nông sản được ký kết nhân dịp này, trong đó có thỏa thuận mở rộng tiếp cận thị trường cho một số mặt hàng như sầu riêng cùng nhiều loại rau, quả khác.

Theo Chủ tịch IVCCI, lĩnh vực công nghiệp ô tô và phát triển đô thị cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Ông đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ, đặc biệt là VinFast, coi đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh đất nước tỷ dân có nhu cầu lớn về phương tiện xanh, phát triển đô thị và nhà ở.

Ngoài ra, Chủ tịch IVCCI nhận định điện ảnh và du lịch là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Ông gợi ý Việt Nam có nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và đa dạng, phù hợp để trở thành điểm đến quay phim của các đoàn làm phim Ấn Độ. Nếu có thêm chính sách ưu đãi phù hợp, Việt Nam có thể thu hút nhiều hơn các dự án điện ảnh từ Ấn Độ, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy du lịch.

Ông Ruia cũng ghi nhận ngày càng nhiều du khách Ấn Độ lựa chọn Việt Nam là điểm đến, chứng tỏ sức hấp dẫn ngày càng mạnh mẽ của thị trường du lịch Việt Nam. Đồng thời, du lịch tâm linh và du lịch Phật giáo giữa hai nước vẫn còn dư địa phát triển rất lớn, khi Ấn Độ sở hữu nhiều địa danh Phật giáo nổi tiếng thu hút khách Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch IVCCI cho rằng hợp tác hàng hải, logistics và dầu khí là những lĩnh vực chiến lược mà hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Theo ông, Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trên các tuyến hàng hải quan trọng, do đó, việc tăng cường hợp tác vận tải biển và chuỗi cung ứng sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối kinh tế và giảm thiểu rủi ro từ những biến động địa chính trị.

Về vai trò của IVCCI, ông Ruia cho biết IVCCI đang tích cực tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam tìm kiếm đối tác, kết nối đầu tư, khảo sát thị trường và triển khai hợp tác. Cũng theo ông, IVCCI hiện nhận được ngày càng nhiều đề nghị kết nối từ cả doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Tổ chức này sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Ông Ruia bày tỏ tin tưởng với động lực từ chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự hỗ trợ của các cơ chế kết nối doanh nghiệp như IVCCI, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.