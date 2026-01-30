Chủ tịch Hội đồng châu Âu rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiễn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sau cuộc hội kiến. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).



Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Chủ tịch António Costa đã dự lễ đón chính thức và cùng Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm, gặp gỡ báo chí, tiệc chiêu đãi chính thức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.



Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó nhấn mạnh quan hệ đối tác mới sẽ nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới trên bình diện song phương, khu vực và đa phương. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực sau đây nhằm mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới, phù hợp với các thỏa thuận hiện có.



Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đánh dấu cột mốc trong quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) với việc hai bên nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam và EU trong giai đoạn mới.



Lãnh đạo Việt Nam đã cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu trao đổi cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau, trong đó hai bên nhất trí cho rằng sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp... Ngoài ra, còn nhiều tiềm năng và dư địa hai bên cần khai thác.



Hai bên đã trao đổi sâu, cụ thể phương hướng và biện pháp để triển khai Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi tôn vinh các bậc hiền tài và đạo học; thăm đoạn ngầm của dự án metro số 3 của Hà Nội./.