Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tuyến metro số 3 của Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra đúng vào ngày Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, ông António Costa chăm chú lắng nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.



Ngắm Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang và nghe giới thiệu về bia Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu được hiểu thêm về văn hóa của đất nước Việt Nam. Kết thúc chuyến thăm, ông viết sổ lưu niệm và được nhận món quà ý nghĩa là cuốn sách về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.



Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện ngày 29/1, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một biểu tượng cho truyền thống hiếu học của con người Việt Nam, là minh chứng cho cam kết hợp tác của EU với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.



Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã thăm đoạn ngầm của dự án metro số 3 của Hà Nội. Dự án metro số 3 có tổng chiều dài 12,5km. Tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4 km. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Dự án cũng là minh chứng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông đô thị bền vững, đồng thời hỗ trợ cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.



Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa với các đại biểu tại dự án metro tuyến số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với nguồn vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á và EIB Global - một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Theo EU, sau khi hoàn thành, tuyến metro số 3 dự kiến sẽ góp phần giảm thiểu tương đương 33.150 tấn CO2 mỗi năm.



Sau khi nghe giới thiệu về tuyến metro số 3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu. Ông cho biết, những nỗ lực chung với sự tham gia của EIB, các nước thành viên EU và phía Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của người dân Hà Nội. Các tuyến metro sẽ tạo ra một phương thức giao thông thuận tiện hơn, chi phí hợp lý hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống này và qua đó cảm nhận rõ ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU./.