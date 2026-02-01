Chủ tịch Hồ Chí Minh - Dấu ấn sự kiện ngày 1/2

Đội viên thiếu niên trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1956). Ảnh: Tư liệu TTXVN

* Ngày 1/2/1946, là ngày 30 Tết Bính Tuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi chúc Tết một số gia đình và thăm Cố vấn Vĩnh Thụy (tức cựu Hoàng Bảo Đại) đang sống xa gia đình. Tối, Bác đi chúc Tết gia đình ông Từ Lâm, bán sách cũ ở Cửa Nam; một gia đình nghèo ở phố hàng Đũa (nay là ngõ Lương Sử C); một gia đình buôn bán ở phố Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông); một gia đình công chức ở phố hàng Lọng (nay là phố Lê Duẩn) và thăm cố vấn Vĩnh Thụy. Gần giờ giao thừa, Bác và một nhà báo Mỹ cải trang đến thăm đền Ngọc Sơn cùng bà con Hà Nội đón giao thừa.

Cũng trong ngày hôm đó, Người nhận được một tấm lụa điều trên có hàng chữ thêu bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang đề “Kính dâng các Anh hùng dân tộc" mở đầu bằng hai câu:

Ta say uy vũ Trần Hưng Đạo

Ta say sự nghiệp Hồ Chí Minh...

Người làm hai câu thơ đáp tặng:

Gửi lời cảm tạ Ngân Giang

Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.



* Ngày 1/2/1954, nhân dịp Tết Giáp Ngọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ...". Trong thư viết: "Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền bỉ, thu nhiều thắng lợi hơn nữa, làm cho mùa Xuân năm nay thành mùa Xuân đại thắng lợi" (2). Chỉ hơn ba tháng sau, quân ta đại thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954), mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.



* Ngày 1/2/1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội. Người đặc biệt nhấn mạnh về công tác cán bộ và yêu cầu “cán bộ cần phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và một lòng một dạ phục vụ nhân dân”… "Chúng ta phải thực hiện thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình, để tiến bộ không ngừng”. (3)

* Ngày 1/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành một bài viết quan trọng gửi báo "Nhân Dân” có đầu đề “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Trong bài Người nhấn mạnh rằng “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết... Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm... Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng... Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta” (4)./.



[Nguồn: Sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật; TTXVN]