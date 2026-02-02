Chủ tịch Hạ viện Jordan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đón Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đón Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi và đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; đại diện Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao, Cục Lễ tân Nhà nước...

Tháp tùng Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam có: Ông Sa’ed Radaideh, Đại sứ Jordan tại Singapore, kiêm nhiệm Việt Nam; ông Zuhair Moh’d Zuhair Alkhashman, Nghị sĩ Quốc hội Jordan, Thành viên Ủy ban Tài chính; ông Mohammad Yahia Mohammad Almaharmed, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên và Thể thao; ông Abdelhadi Suleiman Albreizat, Nghị sĩ Quốc hội Jordan, Thành viên Ủy ban Sức khỏe và Thực phẩm và Ủy ban Môi trường và Khí hậu; ông Omer Awwad Flyh Al-Khawaled, Nghị sĩ Quốc hội Jordan, Thành viên Ủy ban Môi trường và Khí hậu, Ủy ban Nông nghiệp và Nước; ông Moh’d Salameh At Talah Alghuwairi, Nghị sĩ Quốc hội Jordan, Thành viên Ủy ban Luật pháp, Ủy ban Hành chính; ông Mahmoud Ahmad Elayyan Banihassan, Chánh văn phòng Văn phòng Chủ tịch Hạ viện; ông Awwad A. O. Alghuwairi, Tổng Thư ký.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện tháng 10/2025. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện./.