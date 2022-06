Chủ tịch Hạ viện Anh đón tiếp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngày 29/6 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra tại Nhà Quốc hội Anh với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Anh Linsay Hoyle. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm tại Hạ viện. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Anh bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm Anh, hội đàm tại toà Nhà Quốc hội với rất nhiều dấu ấn lịch sử của nước này. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn Ngài Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle đã mời và dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo về tình hình Việt Nam hiện nay. Do kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam đã sớm mở cửa trở lại, từng bước phục hồi và phát triển với đà tăng trưởng dương cả trong đại dịch COVID-19, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7% trong năm nay, duy trì lạm phát ở mức thấp, ổn định kinh tế vĩ mô. Bầu cử diễn ra giữa lúc dịch bệnh nhưng có số cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay và ngay từ kỳ họp đầu tiên đã trao cho Chính phủ một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID -19, thông qua gói kích cầu tương đương 8% GDP, nhờ đó người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Chủ tịch Hạ viện Anh bày tỏ khâm phục trước thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam đã sớm kiểm soát thành công dịch COVID-19 và nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Anh, quan hệ song phương cũng như hợp tác trên diễn đàn đa phương, về các vấn đề khu vực va quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ rất coi trọng quan hệ hợp tác với nhau, trên tinh thần đó tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh, trong đó có vai trò thúc đẩy quan trọng của Quốc hội hai nước. Tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), hai bên nhất trí tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, có ý nghĩa về hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, đặc biệt là trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lần này với mong muốn hai bên, đặc biệt là hai Nghị viện, cùng nhau thống nhất đề ra những định hướng, giải pháp mới nhằm làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Về song phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Linsay Hoyle vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh đã đạt nhiều thành tựu, phát triển mạnh mẽ, tích cực và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, điện đàm các cấp và qua các kênh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Anh là cường quốc phát triển toàn cầu, có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Anh cho rằng Việt Nam là một quốc gia ASEAN đang phát triển năng động tại khu vực chiến lược Đông Nam Á, bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy vai trò, tiếng nói quan trọng tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề có ý nghĩa toàn cầu trong đó có an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Về kinh tế, hai bên cho rằng thương mại- đầu tư phát triển năng động nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA), cơ sở pháp lý nền tảng cho phát triển mạnh mẽ, bền vững quan hệ kinh tế-thương mại song phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện Hiệp định UKVFTA nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư ở Việt Nam, nhất là về tài chính xanh, dược phẩm, y tế, công nghệ số, giáo dục, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch...

Về giáo dục, hai bên nhất trí cho rằng đây là lĩnh vực đã chứng kiến hợp tác hiệu quả trong những năm qua, hiện có 12.000 sinh viên Việt Nam theo học ở Anh. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực vẫn còn dư địa và cần ưu tiên vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Anh có thế mạnh với các trường đại học danh tiếng và Việt Nam có nhu cầu đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, toạ đàm giáo dục cũng được tổ chức trong chuyến đi này cùng với các thoả thuận ký kết sẽ tạo động lực rất quan trọng thúc đẩy hợp tác giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phía Anh tăng học bổng chính phủ cho sinh viên Việt Nam, tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên; khuyến khích các Đại học lớn của Anh mở phân hiệu, xây dựng các khu đại học tiên tiến ở Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Anh bày tỏ ủng hộ Việt Nam tăng sinh viên học tập ở Anh và mong rằng sinh viên Anh cũng sẽ đến Việt Nam học tập. Với kinh nghiệm từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Hạ viện Anh cũng chia sẻ Việt Nam cần tạo điều kiện cho sinh viên du học trong đó có sang Anh bằng cách tự cấp học bổng hoặc tín dụng ưu đãi.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Anh tạo điều kiện cho công đồng người Việt Nam sinh sống và hoà nhập, đóng góp vào kinh tế, xã hội sở tại, đồng thời hướng về xây dựng quê hương Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Anh nhất trí rằng người Việt Nam và sinh viên Việt Nam chính là cầu nối rất quan trọng giưã hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hợp tác hai bên về y tế, khoa học - công nghệ, trân trọng cảm ơn Anh đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam với tổng số gần 3 triệu liều vaccine qua cơ chế song phương và COVAX cùng với các trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống buôn bán người, chống rửa tiền, an ninh mạng…Đặc biệt, trong vấn đề biến đổi khí hậu, các nước phát triển phải có trách nhiệm thực hiện cam kết cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện cam kết. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam về tài chính, kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực nhằm thực hiện các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ, đồng hành với Chính phủ, tăng cường vai trò lập pháp, giám sát, phân bổ ngân sách và để đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Anh đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam thể hiện tại Hội nghị COP26 và cho biết sẽ vận động phía Anh và châu Âu hỗ trợ cho Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao hợp tác hai nước tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và khuôn khổ hợp tác ASEAN – Anh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Anh đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, sẵn sàng là cầu nối để Anh mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, đề nghị Anh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch Hạ viện Linsay cho biết trong Quốc hội Anh có các nghị sĩ luôn ủng hộ Việt Nam như những người bạn, trong đó có những nghị sĩ có vai trò và tiếng nói quan trọng tại nghị viện châu Âu, đây chính là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Nghị viện châu Âu (EP).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cho rằng tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến chính trị, an ninh, kinh tế thế giới và cuộc sống người dân, trong bối cảnh đó cần đề cao luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hoà bình các tranh chấp, chấm dứt sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, ưu tiên hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh trong những năm qua phát triển tốt đẹp, là nhân tố quan trọng góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh; hai bên duy trì trao đổi Đoàn các cấp, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP). Hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị song phương, triển khai nhiều hoạt động tích cực góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội. Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hạ viện Anh, cơ quan lập pháp của Anh, có chức năng thông qua các đạo luật, chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, xã hội, đối nội, đối ngoại và giám sát các hoạt động của Chính phủ, để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới; tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ban hành các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch, tăng trưởng xanh, bền vững; chia sẻ các vấn đề quốc tế.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, trên các kênh, trong đó có Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước, tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Hai bên tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Á - Âu (ASEP).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tich Hạ viện Linsay Hoyle sớm thăm Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Anh đã cảm ơn, vui vẻ nhận lời./.