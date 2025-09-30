Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Lãnh đạo Quốc hội hai nước đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ủy ban Liên nghị viện về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Trong các cuộc tiếp, hội kiến, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam khẳng định chuyến thăm là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lãnh đạo Việt Nam cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng một năm qua; đề nghị Duma Quốc gia Quốc hội Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho cá nhân ông và Đoàn, chúc mừng Việt Nam đã đạt được kết quả phát triển kinh tế - xã hội hết sức ấn tượng và chúc Việt Nam sẽ triển khai thành công các nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định nhằm bảo đảm cuộc sống thịnh vượng, ấm no cho người dân. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Quốc hội Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Tại Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã diễn ra tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì, hai bên khẳng định việc tổ chức các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Kết thúc Phiên họp, hai bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam./.