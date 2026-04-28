Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà tại Sơn La

Đồng chí Trần Sỹ Thanh và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Đoàn công tác đã thăm hỏi, trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Thảo Nguyên, Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn và các xã Lóng Sập, Đoàn Kết, Chiềng Sơn, Tân Yên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách". Những phần quà được trao là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên, góp phần mang đến niềm vui và hơi ấm để mỗi gia đình có những ngày lễ thêm ấm cúng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn, các gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng dân cư. Các hộ dân cần phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các công nhân, người lao động tiếp tục rèn luyện tay nghề, thi đua lao động sản xuất giỏi, góp phần đưa kinh tế của tỉnh Sơn La ngày càng đi lên.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và đảm bảo quyền lợi, môi trường làm việc an toàn cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dành cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, những món quà nhân dân tỉnh Sơn La nhận được không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với gia đình hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng. Qua đó, mang lại niềm vui, sự ấm áp, giúp các hộ gia đình, công nhân, người lao động có thêm động lực vươn lên, yên tâm lao động, sản xuất.



Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng cho biết, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác đối ngoại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã báo cáo với Đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,72%; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tốc độ tăng trưởng quý I/2026 của tỉnh Sơn La đạt 9,76%. Tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng, hình thành được thương hiệu sản phẩm nông sản, xuất khẩu tới nhiều thị trường nước ngoài. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời.../.