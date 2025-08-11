Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Vongsone Inpanphim thăm chính thức Việt Nam

Sáng 11/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì lễ đón Trung tướng Vongsone Inpanphim cùng các thành viên đoàn công tác.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, Quân đội nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trịnh Văn Quyết hội đàm với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào Vongsone Inpanphim. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng, thời gian qua, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai các lĩnh vực hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất, nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được coi trọng. Các hình thức, cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đạt hiệu quả, thực chất. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được coi trọng, thúc đẩy...

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cử khối quân nhân của Quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.