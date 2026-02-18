Chủ động phương án y tế, chăm lo Tết an toàn cho bệnh nhân và người yếu thế

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng thăm và động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Chủ động phương án khám, điều trị 24/24 giờ

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, Sở đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo toàn ngành chủ động triển khai phương án bảo đảm công tác y tế, với trọng tâm tổ chức khám, cấp cứu, điều trị liên tục 24/24 giờ, không để gián đoạn hoạt động chuyên môn.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thường trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo; trực xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ; niêm yết công khai danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng theo quy định. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu và điều trị, đồng thời chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền..., bố trí đủ giường bệnh, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, nhất là đối với các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm thường gặp. Ngành Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án đáp ứng trong tình huống xảy ra tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt, sẵn sàng lực lượng cấp cứu tại các điểm du lịch, vui chơi, sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và lễ hội đầu năm…

Tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực khám, cấp cứu chi tiết, bảo đảm tiếp nhận và xử trí người bệnh liên tục 24/24 giờ trong suốt dịp Tết. Bệnh viện tổ chức trực đủ 4 cấp, bố trí các kíp trực có bác sĩ đủ năng lực chuyên môn tại những vị trí trọng yếu như Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Phẫu thuật, Gây mê, Can thiệp mạch não – mạch vành, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh... nhằm bảo đảm mọi tình huống cấp cứu đều được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết, theo thống kê nhiều năm, dịp Tết số ca tai nạn giao thông, các bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đái tháo đường và tình trạng ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm, rối loạn tâm thần cấp gia tăng rõ rệt. Trước thực tế đó, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch “Tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”, trong đó thành lập Ban Chỉ đạo, dự báo nhu cầu nhân lực trên cơ sở số liệu bệnh tật thường gặp và xu hướng gia tăng các ca tai nạn giao thông, bệnh nội khoa cấp tính, ngộ độc, rối loạn tâm thần, đồng thời bố trí lực lượng trực dự phòng để đáp ứng tình huống cấp cứu hàng loạt hoặc số ca tăng đột biến.

Đối với người bệnh nội trú, bệnh viện chỉ đạo các khoa lâm sàng tăng cường theo dõi, chăm sóc toàn diện, bảo đảm điều trị liên tục, an toàn và duy trì đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch truyền, máu và các chế phẩm máu. Song song đó, bệnh viện chủ động xây dựng phương án ứng phó khi số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến, thực hiện phân luồng, phân loại người bệnh ngay từ Khoa Cấp cứu, sẵn sàng kích hoạt quy trình báo động nội viện, liên viện khi cần thiết, qua đó bảo đảm chất lượng điều trị và an toàn người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tham gia khám bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Chăm lo Tết cho bệnh nhân và người yếu thế

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành Y tế tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Toàn ngành thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời tổ chức thăm hỏi, chúc Tết người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người bệnh ở lại điều trị tại bệnh viện, bảo đảm mọi đối tượng đều được quan tâm, chăm lo kịp thời, chu đáo trong những ngày đầu xuân.

Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thăm và động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, dịp Tết năm nay, các khoa, phòng chủ động trang trí nhiều tiểu cảnh xuân, giúp người bệnh cảm nhận sự gần gũi, ấm áp trong những ngày điều trị xa gia đình. Bệnh viện tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại một số địa phương trong tỉnh. Đơn vị vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà Tết, suất ăn cho người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị xuyên Tết; thăm, động viên người bệnh giữ vững tinh thần lạc quan để nâng cao hiệu quả điều trị, sớm hồi phục. Thạc sỹ, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, những phần quà được trao tận tay tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của tập thể y, bác sĩ đối với người bệnh, nhất là những trường hợp phải đón giao thừa trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, đơn vị xây dựng Đường hoa “Mừng Đảng - Mừng Xuân” với chủ đề “Mang Tết đến người bệnh – Lan tỏa nghĩa tình ngành Y” nhằm tạo không gian xuân rực rỡ, ấm áp để nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân cùng tham quan, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày cận Tết. Dịp này, bệnh viện tổ chức gian hàng 0 đồng, trò chơi trúng thưởng, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú. Bác sỹ Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nhấn mạnh: “Tết là thời khắc đoàn viên, song nhiều bệnh nhân vẫn phải ở lại điều trị. Vì vậy, các hoạt động chăm lo Tết mang ý nghĩa đặc biệt, giúp người bệnh cảm nhận không khí ấm áp của mùa xuân. Qua đó, mỗi người bệnh đều cảm nhận được sự an toàn, tin cậy và sẻ chia trong những ngày đầu năm mới, tiếp thêm niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật”.

Bà Thạch Thị Ba (xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Tết đến mà phải ở lại bệnh viện điều trị thì cũng buồn lắm. Năm nay bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động, có cả đường hoa cho bệnh nhân tham quan, ngắm cảnh, thư giãn nên tôi thấy được an ủi phần nào. Tôi cũng mong việc điều trị sớm đạt kết quả tốt để mau về nhà sum họp cùng gia đình”.



Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Dịp Tết tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống và đi lại như ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hóa, đột quỵ, tai nạn thương tích, bỏng, hóc dị vật, pháo nổ. Trước thực tế đó, ngành Y tế tổ chức trực cấp cứu 24/7 tại các cơ sở khám, chữa bệnh; duy trì nghiêm chế độ thường trực 4 cấp, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, đặc biệt là đột quỵ trong “giờ vàng”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện ăn chín, uống sôi; không để thức ăn chín quá 2 giờ ở nhiệt độ phòng và không tích trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Người dân cần hạn chế rượu bia, tuyệt đối không sử dụng rượu trôi nổi hoặc rượu ngâm thảo dược không rõ nguồn gốc; người mắc bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng giờ, không tự ý bỏ thuốc. Gia đình nên cất giữ hóa chất, xăng dầu, thuốc, bật lửa ngoài tầm với của trẻ; giám sát trẻ khi vui chơi để phòng tránh hóc hạt, bỏng hoặc tai nạn đáng tiếc.

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, dịp Tết năm nay, các bệnh viện còn tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho người bệnh đang điều trị nội trú, tăng cường chăm sóc toàn diện, động viên tinh thần, bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh, đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử ân cần, hòa nhã. Qua những hoạt động thiết thực này, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long mong muốn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, để mọi người dân – nhất là những bệnh nhân phải đón Tết trong bệnh viện – đều được đón một mùa xuân an toàn, ấm áp và nghĩa tình./.