Tin tức
Chủ động dự báo tình hình biên giới biển, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đặc biệt là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bên cạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, Đại tá Phạm Ngọc Quang cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị biên phòng đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 67 đối tượng; khởi tố và điều tra 7 vụ với 12 đối tượng. Điển hình trong số này là 6 vụ tàng trữ trái phép 13,5365 gam Methamphetamine và chiến công triệt phá thành công chuyên án mua bán người A126p, các chiến công được Ủy ban nhân dân thành phố cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương, khen thưởng. Công tác xử phạt hành chính cũng được thực hiện nghiêm với 21 vụ, thu nộp hơn 221 triệu đồng.
Song song với nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh thổ, công tác vận động quần chúng và an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển là một điểm sáng. Thông qua hàng loạt chương trình ý nghĩa như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết Quân dân”, hay “Gian hàng 0 đồng”, Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao tặng 43 căn nhà “Đại đoàn kết”, 840 phần quà và 221 suất học bổng trị giá gần 4 tỷ đồng.
Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; tham gia các cuộc thi của cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh chuyển đổi số, tỷ lệ văn bản ký số đạt 100%. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị...
Dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.