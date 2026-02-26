Chống khai thác IUU: Thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa sông, cảng cá

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5. Đây không chỉ là dịp để tỉnh Quảng Trị đánh giá lại toàn diện kết quả đã đạt được, nhìn thẳng vào những tồn tại cần khắc phục, mà còn là thời điểm quyết định thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc và quyết tâm chính trị của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đề nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Trị về công tác chống khai thác IUU, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và hiệu quả hơn nữa.



Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khai thác IUU đến từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, giúp họ hiểu rõ hậu quả của việc vi phạm; nắm chắc các quy định, trách nhiệm của chính chủ tàu, thuyền trưởng và nỗ lực của tỉnh trong hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU để có thể trao đổi, thông tin cho Đoàn thanh tra EC khi đến kiểm tra.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị, địa phương khẩn trương tự rà soát, kiểm tra toàn diện tất cả nhiệm vụ chống khai thác IUU được giao, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu thống nhất, liên thông để chứng minh cho Đoàn kiểm tra thấy việc thực hiện chống khai thác IUU là trung thực, khách quan và có chuyển biến tích cực, thể hiện được sự nỗ lực, cầu thị trong chống khai thác IUU.



Đặc biệt, các đơn vị rà soát kỹ hồ sơ xử lý vi phạm từ năm 2024 đến nay, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định; quản lý chặt chẽ nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu hết hạn đăng kiểm, tàu nguy cơ cao, tàu mất kết nối VMS dài ngày; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đáp ứng đủ điều kiện.



Song song đó, tỉnh tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân; quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, dư địa phát triển kinh tế biển của địa phương.



Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa sông, cảng cá và trên biển, đảm bảo 100% tàu cá xuất bến phải đủ điều kiện theo quy định (yêu cầu tàu cá từ 6m trở lên phải xuất nhập qua trạm Kiểm soát Biên phòng để kiểm soát đủ điều kiện và đồng thời ra/vào cảng để khai báo, bốc dỡ sản phẩm thủy sản) và kiên quyết không để tàu cá vi phạm xuất bến hoạt động khai thác thủy sản trên biển.



Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025, đơn vị đã tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, thu hút đông đảo ngư dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tổ chức ký cam kết không vi phạm IUU với các chủ tàu và thuyền trưởng.



Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, công tác kiểm tra, kiểm soát và tuần tra trên biển, ven bờ được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm 100% tàu cá xuất nhập bến theo quy định. Các hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng thẩm quyền. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và UBND cấp xã ngày càng chặt chẽ; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu và kiểm soát nguồn gốc thủy sản.../.