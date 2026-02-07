Chống khai thác IUU tại Cần Thơ: Kiên quyết không để tàu cá vi phạm xuất bến

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống quản lý tàu cá tại trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề, đồn Biên phòng Trung Bình. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Nội dung kiểm tra đi sâu vào hoạt động kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng; đánh giá năng lực quản lý, thống kê tàu cá và công tác phối hợp với địa phương tại các cảng cá, khu neo đậu, cửa sông. Đoàn công tác đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ truy quét, quản lý nhóm tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) và quy trình xử lý tàu cá vi phạm. Một điểm sáng đáng ghi nhận là từ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện không còn tồn tại tàu cá “3 không”.



Đại tá Bùi Yên Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả tích cực mà Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã đạt được. Trưởng đoàn công tác yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng, thực hiện quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm là duy trì nghiêm quy trình kiểm soát thông qua phần mềm quản lý tàu cá, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào cửa biển, kiên quyết không để lọt các phương tiện không đủ điều kiện ra khơi. Công tác tuyên truyền vận động cần được đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo mục tiêu 100% ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về chống khai thác IUU.



Theo đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Đồn Biên phòng Trung Bình, các đơn vị luôn duy trì nghiêm công tác kiểm soát biên phòng. Lực lượng và phương tiện được huy động tối đa để phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công. Đối với các cửa sông không có trạm kiểm soát và những địa bàn trọng điểm, việc giám sát tàu cá được thực hiện gắt gao nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Các đơn vị kiên quyết không giải quyết xuất bến cho tàu cá thiếu thủ tục giấy tờ hoặc trang thiết bị an toàn theo quy định, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.



Song song với công tác kiểm tra, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Các đơn vị đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền tập trung thu hút hơn 600 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân tham dự. Hình thức tuyên truyền nhỏ lẻ tiếp cận được 1.445 lượt trên tổng số hơn 10.400 lượt ngư dân và chủ phương tiện. Thông qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng" và hệ thống truyền thanh cơ sở, nội dung về 14 hành vi vi phạm IUU đã được phổ biến rộng rãi, kèm theo việc cấp phát hơn 1.000 tờ rơi đến tay người dân./.