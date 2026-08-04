Chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Ninh

Thuốc lá điếu ngoại nhập lậu là một trong những mặt hàng buôn lậu diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trước phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Tây Ninh đang tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động nhận diện nguy cơ, triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước gia cố thế trận chống buôn lậu từ tuyến biên giới đến nội địa.

Chủ động kiểm soát từ tuyến biên giới đến nội địa

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km, với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu quốc gia và 13 cửa khẩu phụ, cùng nhiều đường mòn, lối mở, các tuyến giao thông kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đây vừa là lợi thế phát triển kinh tế đối ngoại, vừa tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, thuốc lá và hàng hóa vi phạm qua biên giới.

Tại nội địa, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại ngày càng tinh vi, có xu hướng chuyển từ cơ sở kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử, mạng xã hội. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Một số đối tượng lợi dụng Facebook, Zalo, TikTok và các sàn thương mại điện tử để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, ảnh hưởng đến ngân sách, môi trường cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, trong 7 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra 3.977 vụ, phát hiện 3.831 vụ vi phạm; gồm 208 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; 5 vụ sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng; 1 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả; 42 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu và 3.514 vụ gian lận thương mại, vi phạm khác. Qua xử lý, các lực lượng thu nộp ngân sách 252,6 tỷ đồng, điều tra, khởi tố 61 vụ với 106 đối tượng.

Một số vụ việc cho thấy hoạt động buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp. Ngày 16/6/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh (PC03) phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) bắt 3 đối tượng vận chuyển 42.450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; sau đó khởi tố vụ án, 2 bị can về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, ngày 25/4/2026, Hải quan cửa khẩu phát hiện Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà vận chuyển 5.090 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, gồm đồng hồ, nón và kẹp tóc mang các nhãn hiệu Rolex, Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Ngày 27/6/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Thảo nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam, buôn lậu 281 gam vàng và 1 điện thoại di động, trị giá khoảng 900 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thảo về tội “Buôn lậu”.

Đặc biệt, qua thực tiễn đấu tranh, những khó khăn, thách thức đang đặt ra ngày càng rõ khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Từ lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, đường mòn, lối mở đến chia nhỏ hàng hóa, thuê người vận chuyển theo từng chặng, cất giấu hàng vi phạm trong hàng hóa hợp pháp hoặc chuyển sang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ, các đối tượng tìm nhiều cách qua mắt lực lượng chức năng. Trước thực tế này, yêu cầu đổi mới phương thức đấu tranh, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp liên ngành ngày càng cấp thiết.

Siết chặt phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh

Theo ông Trương Tấn Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, những tháng cuối năm 2026, tình hình kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Biến động giá nguyên liệu, chi phí vận tải, tỷ giá và nhu cầu tiêu dùng gia tăng vào dịp lễ, Tết có thể tác động đến sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại địa bàn Tây Ninh, với tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở cùng hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thương mại điện tử phát triển, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được dự báo tiếp tục phức tạp. Các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao gồm thuốc lá điếu, vàng, ma túy, pháo nổ, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng và hàng giả mạo nhãn hiệu, giả xuất xứ, nhất là trên thương mại điện tử và mạng xã hội.

Theo ông Trương Tấn Sơn, công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giữa các lực lượng chức năng với doanh nghiệp, chủ thể quyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cùng chung tay phòng, chống hàng giả và các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành Trung ương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường điều tra cơ bản, dự báo, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm tại tuyến biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng điểm, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm logistics, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.

Cùng với đó, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thuốc, sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng cuối năm được xác định là nhóm cần ưu tiên kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, tỉnh cũng tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp giữa các lực lượng theo hướng chia sẻ thông tin, dữ liệu, xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành và tổ chức các chuyên án chung; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong nhận diện, xác minh, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh; phát huy hiệu quả đường dây nóng, các mô hình quản lý địa bàn và phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống buôn lậu đồng bộ, hiệu quả từ biên giới đến nội địa./.