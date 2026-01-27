Chợ Tết nhân ái lan tỏa yêu thương

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh tặng quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đây là hoạt động thường niên do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy.

Sáng 27/1, tại siêu thị Satra Võ Văn Kiệt, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 1.100 suất quà Tết bằng hình thức tặng phiếu mua hàng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) đến 1.100 hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… đang ngụ tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. Với phiếu mua hàng này, người dân có thể mua sắm theo ý thích tại hệ thống siêu thị Satra.

Hào hứng cầm phiếu mua hàng 500 ngàn đồng, bà Hà Thị Mai (phường An Khánh) lựa chọn vào giỏ hàng các sản phẩm thiết yếu để sử dụng trong những ngày Tết cho gia đình gồm: dầu ăn, nước mắm, đường, bột nêm… Bà cũng không quên mua một hộp mứt Tết, hộp bánh quy để bày lên bàn thờ gia tiên.

Người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo mua sắm 0 đồng tại "Chợ Tết nhân ái" xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

“Lần đầu tiên tôi được đi sắm Tết mà không phải mang theo tiền, tôi vui và phấn khởi lắm”, bà Mai chia sẻ.

Đứng tần ngần ở gian hàng bánh kẹo, ông Trần Đức Ân (ngụ phường Cầu Ông Lãnh) âm thầm tính toán giá từng mặt hàng để làm sao có thể mua được nhiều thứ đón Tết cho gia đình. Ông Ân cho hay, ưu tiên nhất vẫn là những sản phẩm phục vụ bữa cơm ngày Tết như nước mắm, dầu ăn, bột nêm, các loại gia vị cần thiết.

“Nhờ có chương trình nên chúng tôi mới được đi sắm Tết như thế này, nếu không với gia đình tôi, Tết cũng như ngày thường bởi hoàn cảnh quá khó khăn”, ông Ân bộc bạch.



Bên cạnh trực tiếp lựa chọn sản phẩm thiết yếu tại các quầy hàng trong khuôn viên siêu thị Satra, người dân khi tham gia “Chợ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ còn được tham gia hoạt động vui Tết gồm: Hái lộc nhận quà Xuân, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, tặng quần áo đón Xuân…

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Chợ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ vận động trên 121.300 suất quà Tết trị giá 73 tỷ đồng để trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 1.500 suất quà Tết bằng hình thức tặng phiếu mua hàng (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) đến 1.200 hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… đang cư ngụ tại các phường, xã trên địa bàn thành phố và hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại 14 đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, đơn vị còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán đến 3.026 hộ bị thiệt hại do thiên tai với trị giá 3,35 tỷ đồng.

Người dân tham gia hái lộc nhận quà đầu xuân tại "Chợ Tết nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Trong những ngày tới, chương trình “Chợ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ tiếp tục đến với người dân ở đặc khu Côn Đảo và một số địa phương có nhiều người dân khó khăn.

Không chỉ trao tặng những phần quà ý nghĩa qua mô hình chợ Tết 0 đồng, Chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối cộng đồng trong mỗi dịp Tết đến Xuân về./.