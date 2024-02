“Chợ quê” tái hiện truyền thống Tết Việt tại New York

Không gian mang đậm nét văn hóa Tết Việt tại Hội chợ. Ảnh: Quang Huy - Phóng viên TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại New York, diễn ra tại quận Brooklyn – một trong những trung tâm văn hoá, nghệ thuật của thành phố New York - Hội chợ Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Chợ quê” đã tái hiện không gian Tết truyền thống của người Việt, với những món ăn đặc trưng của ba miền, các trò chơi lễ hội dân gian và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ngập tràn khí sắc xuân. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 700 lượt khách thuộc nhiều thành phần và thế hệ trong cộng đồng người Việt, nhất là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố New York và vùng lân cận, cùng nhiều bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đến từ Boston, Chicago, Connecticut đã không ngại đường xa đến tham dự chương trình.

Thay mặt Ban tổ chức Hội chợ, Chủ tịch VNNY Trương Thế Anh nhấn mạnh sự kiện này là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại New York gặp gỡ, sum họp, tận hưởng không khí Tết cổ truyền thiêng liêng và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước. Ông Thế Anh trân trọng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành và hỗ trợ tổ chức Hội chợ lần này, nhất là Phái đoàn Việt Nam tại LHQ; đồng thời khẳng định thành công của sự kiệnlà kết quả của sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực lớn của các bạn du học sinh Việt Nam và các bạn trẻ gốc Việt sinh ra tại Mỹ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao nỗ lực tổ chức chương trình của VNNY và các bạn trẻ gốc Việt tại New York, qua đó cho thấy sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thanh niên, sinh viên người Việt tại Mỹ nói riêng. Đại sứ khẳng định Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 cùng với sự kiện Xuân Quê hương do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ vừa tổ chức không chỉ mang lại không khí Tết cổ truyền của dân tộc, giúp cộng đồng người Việt ở Mỹ và New York vơi đi nỗi nhớ quê nhà, mà còn góp phần quảng bá ngày Tết Nguyên đán và những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế, nhất là sau khi LHQ vừa công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc tế của LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn và tin tưởng VNNY tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh, phát huy khả năng quy tụ, gắn kết tuổi trẻ Việt Nam ở New York và khu vực lân cận, tiếp tục có nhiều sáng kiến và hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng cũng như quê hương, đất nước, góp phần không ngừng nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam./.