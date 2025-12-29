Chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh, người dân được chủ động lấy số thứ tự, được hướng dẫn đến từng quầy giao dịch để thực hiện các bước theo quy trình. Sau đó, hồ sơ sẽ được số hóa và chuyển trên môi trường điện tử đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết một cách nhanh chóng; đến hạn, kết quả sẽ được trả lại cho người dân theo đúng quy định.



Hiện Trung tâm đã bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã được đưa vào hoạt động, với năng lực tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt giao dịch cùng thời điểm. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự thuận lợi cho người dân, từ việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đến công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp dân một cách bài bản, kỹ lưỡng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/12/2025. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số Thành phố để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, cho phép người dân dễ dàng đăng ký trực tuyến, đáp ứng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm đã xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ, từ khâu tiếp nhận đầu vào, luân chuyển xử lý giữa các sở, ngành đến khâu trả kết quả đầu ra. Với tổng thể các giải pháp này, tiến độ giải quyết hồ sơ được kỳ vọng sẽ có chuyển biến rõ rệt, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân thời gian tới.



Theo quy trình đã được thiết kế và thử nghiệm tại một số sở, ngành và quầy giao dịch, trung bình mỗi hồ sơ chỉ mất từ 5 đến 10 phút để hoàn tất khâu tiếp nhận, người dân có thể nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và ra về. Trung tâm đã niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính cũng như các vấn đề về thái độ, hành vi ứng xử. Toàn bộ số điện thoại của Văn phòng UBND Thành phố và Ban Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố được công bố để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân khi phát sinh vướng mắc, ông Dương Văn Thơm thông tin.



Đến thực hiện thủ tục hành chính từ khá sớm, anh Sử Thanh Sơn, xã Đông Thạnh cho biết, hôm nay anh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề y. Trước đó, anh đã đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công, nên khi đến Trung tâm chỉ cần nộp hồ sơ giấy và hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Theo anh, khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, người dân có thể lựa chọn dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà rất tiện lợi, không tốn thời gian đi lại. Tuy nhiên, do thủ tục của ngành Y khá đặc thù và lần đầu làm, sợ có sai sót nên anh muốn đến Trung tâm để nộp trực tiếp cho an tâm. Hồ sơ của anh được các chuyên viên xác nhận đã đầy đủ hợp lệ, do đó anh cũng đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện để được gửi tận nhà.



Bà Đào Thị Ngọc Liên, nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn HMS cho biết Trung tâm đi vào hoạt động nên đến để hỏi về thủ tục bổ nhiệm trọng tài viên liên quan Sở Tư pháp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Tài chính. Bà được cán bộ Trung tâm hướng dẫn rất nhiệt tình, từ việc lấy số thứ tự đến chỉ dẫn vị trí ngồi để được tư vấn. Nhờ đó, bà đã nắm rõ cách thức thực hiện hồ sơ và có thể về nhà hoàn thiện theo đúng trình tự. Trước đó bà đã làm một số hồ sơ tại cổng dịch vụ công nhưng còn sai sót nên đến đây để được hướng dẫn điều chỉnh cho đúng. Các hồ sơ nộp bổ sung được tiếp nhận theo đúng trình tự, thời gian xử lý khoảng 5 ngày làm việc; dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ có kết quả, phù hợp với quy trình giải quyết trước đây. Bà cũng đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính để tiết kiệm thời gian đi lại.