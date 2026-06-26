Chính thức vận hành đôi tàu kết nối 2 cơ sở Bệnh viện Bạch Mai

Theo phương án khai thác do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai xây dựng, đôi tàu chuyên dụng số hiệu PL1/PL2 từ ga Hà Nội đến ga Phủ Lý và ngược lại, hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.



Cụ thể, chiều đi, tàu PL1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút. Chiều về, tàu PL2 sẽ xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút, về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút. Cả 2 chiều đều dừng đón và trả khách tại ga Giáp Bát.



Để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai, ngành đường sắt tổ chức đoàn tàu gồm 9 toa xe ghế ngồi mềm. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cung cấp các suất ăn nhẹ kèm đồ uống trong thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở.Đặc biệt, xe trung chuyển đã được tỉnh Ninh Bình bố trí sẵn tại ga Phủ Lý để đưa đón hai chiều giữa nhà ga và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tạo nên quy trình di chuyển khép kín thuận tiện, an toàn.

Trong giai đoạn đầu vận hành, các nhà ga trên tuyến sẽ tăng cường lực lượng nhân viên nhằm hỗ trợ phân luồng hành khách, đảm bảo an toàn, hiệu quả về mặt thời gian cho công tác chuyên môn của các y bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình.



Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ, sau mô hình “Tàu công chức” tại Hải Phòng, ngành đường sắt tiếp tục nhân rộng giải pháp giao thông thông minh này đến Ninh Bình bằng việc đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2. Đây được đánh giá là mô hình giao thông phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt.



Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ an sinh xã hội, mô hình này tạo ra quy trình di chuyển khép kín, an toàn và thuận tiện nhờ khả năng tiếp cận xuyên tâm vào sâu trong vùng lõi đô thị, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm tại các thành phố lớn.



Trước đó, để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, rà soát phương tiện cũng như bố trí nhân lực.