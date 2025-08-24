Tin tức
Chính sách visa mở rộng "hút" khách quốc tế du lịch Việt Nam
Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) từ nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Lượng khách từ hai thị trường này đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, trong khi nhu cầu của du khách Việt Nam đến Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng ngày càng tăng. Với bối cảnh đó, chương trình tọa đàm được kỳ vọng tăng kết nối du lịch hai chiều, vừa tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lữ hành Việt Nam khai thác khách đi, vừa thúc đẩy thu hút khách từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đến Việt Nam.
“Tọa đàm mang lại cơ hội để doanh nghiệp du lịch - lữ hành trao đổi trực tiếp với đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kênh cung cấp thông tin chính thống, cập nhật chính xác và kịp thời các chính sách visa, cũng như giải đáp thắc mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục cho khách du lịch”, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.
Với bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc kịp thời nắm bắt thông tin chính sách, cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng và mở rộng tầm ảnh hưởng trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn, điểm nhấn quan trọng của tọa đàm lần này là phần đối thoại mở, nơi có thể trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thêm cơ hội gắn kết với những tổ chức quốc tế, thúc đẩy hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm chất lượng cao, xây dựng thương hiệu uy tín trong khu vực.
Liên quan đến chính sách visa, ông You Sang Byun, Phòng Visa lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, visa chính là chìa khóa thu hút du khách đến Hàn Quốc do đó Hàn Quốc luôn tạo điều kiện thuận lợi về chính sách visa. Đặc biệt, những chính sách tạo điều kiện cho khách du lịch Việt Nam, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tránh sai sót, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.
Trong khi đó, ông Derek Chou, Trưởng đại diện của Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam, Trưởng phòng bộ phận du lịch tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) cho biết, toạ đàm không chỉ giới thiệu chính sách và cơ hội cho doanh nghiệp du lịch - lữ hành, mà còn cập nhật chính sách visa. Trên cơ sở này, Đài Loan (Trung Quốc) mong muốn tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam, mở rộng hợp tác và định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.
Về phía doanh nghiệp, bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Du lịch The Swing cho rằng, thị trường khách chơi golf quốc tế đến Việt Nam đang tăng trưởng ổn định, trong đó nổi bật nhất là nhóm khách đến từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là hai thị trường truyền thống, có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn golf, có mức chi tiêu cao, thường kết hợp giữa chơi golf và nghỉ dưỡng cao cấp.
Thống kê trung bình mỗi năm, lượng khách Hàn Quốc và Đài Bắc (Đài Loan-Trung Quốc) đến Việt Nam để trải nghiệm du lịch golf đều tăng trưởng từ 10-15%, thậm chí có những giai đoạn sau dịch COVID-19, con số này tăng đột biến.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng đáng khích lệ nêu trên, bà Đoàn Ngọc Thảo phân tích, một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của phân khúc du lịch golf chính là chính sách visa. Việc Chính phủ Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp dụng chính sách thị thực điện tử thuận tiện đã tạo điều kiện quan trọng để thu hút thêm nhiều nhóm khách quốc tế, nhất là từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) - những thị trường vốn đánh giá cao sự thuận lợi trong di chuyển. Chính sách này, không chỉ giúp tăng số lượng du khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, khuyến khích khách quay lại nhiều lần.
Theo doanh nghiệp, du lịch golf không chỉ đơn thuần là trải nghiệm thể thao mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, thúc đẩy các dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng những chính sách visa thuận lợi, Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách du lịch golf Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)./.