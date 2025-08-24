Chính sách visa mở rộng "hút" khách quốc tế du lịch Việt Nam

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) từ nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Lượng khách từ hai thị trường này đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, trong khi nhu cầu của du khách Việt Nam đến Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng ngày càng tăng. Với bối cảnh đó, chương trình tọa đàm được kỳ vọng tăng kết nối du lịch hai chiều, vừa tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lữ hành Việt Nam khai thác khách đi, vừa thúc đẩy thu hút khách từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đến Việt Nam.

“Tọa đàm mang lại cơ hội để doanh nghiệp du lịch - lữ hành trao đổi trực tiếp với đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kênh cung cấp thông tin chính thống, cập nhật chính xác và kịp thời các chính sách visa, cũng như giải đáp thắc mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục cho khách du lịch”, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.

Với bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc kịp thời nắm bắt thông tin chính sách, cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng và mở rộng tầm ảnh hưởng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn, điểm nhấn quan trọng của tọa đàm lần này là phần đối thoại mở, nơi có thể trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thêm cơ hội gắn kết với những tổ chức quốc tế, thúc đẩy hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm chất lượng cao, xây dựng thương hiệu uy tín trong khu vực.

Liên quan đến chính sách visa, ông You Sang Byun, Phòng Visa lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, visa chính là chìa khóa thu hút du khách đến Hàn Quốc do đó Hàn Quốc luôn tạo điều kiện thuận lợi về chính sách visa. Đặc biệt, những chính sách tạo điều kiện cho khách du lịch Việt Nam, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tránh sai sót, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.