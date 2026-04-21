Chính sách dân tộc tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Chuyển biến toàn diện



Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long Thạch Thị Thu Hà cho biết, tỉnh triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chương trình của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống…



Lễ dâng y Kathina của đồng bào Khmer tại xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đầu tư xây dựng 279 công trình hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí hơn 434 tỷ đồng. Riêng năm 2025, tỉnh bố trí trên 170 tỷ đồng thực hiện 83 công trình, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất, giao thương của người dân.



Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cũng được triển khai hiệu quả với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ Khmer về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên 60 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp hơn 1.300 hộ có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dân tộc nội trú, mở hàng trăm lớp xóa mù chữ, dạy tiếng Khmer. Các chương trình truyền thông, chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về dân số, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh tật được triển khai hiệu quả.

