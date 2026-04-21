Chính sách dân tộc tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long Thạch Thị Thu Hà cho biết, tỉnh triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chương trình của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống…
Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cũng được triển khai hiệu quả với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ Khmer về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên 60 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp hơn 1.300 hộ có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.
Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có gần 8.400 đảng viên là người Khmer (chiếm 5,5%). Đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có hơn 4.600 người (chiếm 7,09%). Tỷ lệ đại biểu là người Khmer tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh đạt 12,94%, Hội đồng nhân dân cấp xã, phường đạt 7,13% và thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đạt 13,08%.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đến cuối năm 2025 giảm còn 1,16%.
Phát huy nội lực cộng đồng
Vĩnh Long hiện có tổng dân số gần 3,4 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 10%. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Các lễ hội như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Sene Dolta được tổ chức trang trọng, an toàn; hệ thống chùa Phật giáo Nam tông Khmer, trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, được quan tâm đầu tư, trùng tu, nâng cấp.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kiên Banh cho biết, đời sống của đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đáng chú ý, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được phát huy, trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân thông qua các chính sách hỗ trợ như, thăm hỏi dịp lễ, Tết, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm.
Là hộ Khmer được thụ hưởng chính sách, bà Thạch Thị Thone, ấp Nô Rè, xã Long Hiệp chia sẻ, gia đình bà trước đây gặp nhiều khó khăn về nhà ở và sinh kế. Nhờ được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở và vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đời sống gia đình đã ổn định, các con được học tập đầy đủ, gia đình thêm tin tưởng vào chính sách của Nhà nước.
Với những kết quả đạt được, công tác dân tộc tại Vĩnh Long không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng bền chặt./.