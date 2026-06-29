Chính quyền số về với bản làng nơi biên giới

Lực lượng đoàn thanh niên xã Bù Gia Mập hỗ trợ thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Nếu những con số về hồ sơ và tỷ lệ giải quyết trước hạn phản ánh hiệu quả của bộ máy, thì sự thay đổi trong thói quen của người dân mới là minh chứng rõ nhất cho thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều người trước đây còn e ngại sử dụng điện thoại thông minh nay đã có thể tự thực hiện hoặc được hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Điểu Khên (thôn Bù Nga) cho biết, trước đây mỗi lần làm giấy tờ phải nhiều lần đi lại vì thiếu hồ sơ, mất cả ngày công lao động. Nay được cán bộ xã và các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng điện thoại để thực hiện thủ tục, việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Hôm nay ông chỉ lên Trung tâm một cửa để nhận kết quả, cán bộ giải quyết rất nhanh, không phải chờ đợi lâu.

Không chỉ người dân, những người làm công tác quản lý trực tiếp tại cơ sở cũng cảm nhận sâu sắc "luồng sinh khí mới". Bà Thị Liên, Trưởng thôn Bù Dốt cho biết, phần lớn người dân trong thôn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức công nghệ còn hạn chế nên ban đầu khá e ngại dịch vụ công trực tuyến, vẫn muốn đến làm việc trực tiếp với cán bộ. Tuy nhiên, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phối hợp với thôn đến từng hộ dân hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi nhận thấy việc thực hiện thủ tục giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế đi lại, người dân dần chủ động tham gia và đồng thuận cao với phương thức mới.

Từ những hiệu quả kỹ thuật tại trung tâm một cửa cho đến niềm vui thực tế ở các thôn bản, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Bù Gia Mập sau một năm thử thách đã thấy được tính ưu việt vững chắc.

Ông Lê Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bù Gia Mập khẳng định: Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được địa phương đặc biệt chú trọng. Việc vận hành một cửa liên thông trên nền tảng số không chỉ giảm áp lực cho cán bộ, mà quan trọng nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa. Nhiều nhiệm vụ trước đây phải xin ý kiến qua nhiều cấp thì nay được giải quyết trực tiếp tại xã, nhanh hơn, kịp thời hơn.



Bí thư Đảng ủy xã Bù Gia Mập cũng thẳng thắn nhìn nhận những “điểm nghẽn” như hệ thống phần mềm đôi lúc chưa đồng bộ, hạ tầng mạng vùng biên giới còn chậm. Từ đó, ông Nam chỉ rõ 4 bài học kinh nghiệm cốt lõi để hoàn thiện bộ máy trong giai đoạn tới như: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua việc phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hội ý chặt chẽ trong nội bộ; bố trí cán bộ theo nguyên tắc “6 rõ” nhằm bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết bằng cách huy động vai trò của Mặt trận Tổ quốc và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận sâu rộng; lấy người dân làm trung tâm để đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với phong trào dân vận chính quyền, tăng cường bám cơ sở để lắng nghe và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của bà con ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành điểm nóng.



Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã biên giới Bù Gia Mập sau một năm vận hành đã mang lại sự hài lòng cho người dân. Nhờ tinh thần “gần dân, sát dân” cùng quy trình hành chính thông suốt, đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vốn e ngại công nghệ nay đã được hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này không chỉ giúp bà con tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp đồng bào từng bước tự tin, chủ động hòa nhập vào nền hành chính số hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố sự đồng thuận của người dân đối với chính quyền cơ sở./.