Chính quyền địa phương 2 cấp: Nhiều cách làm hay, sáng tạo

*Bộ máy vận hành thông suốt

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, quán triệt sâu sắc các chủ trương, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ với phương châm “nắm chắc địa bàn - chủ động từ cơ sở - giải quyết ngay tại chỗ”; bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu, không để gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, phát biểu. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, sau 1 năm triển khai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ; tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn; hoạt động của chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế kịp thời chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban hành khối lượng lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; đã làm việc với 33/40 Đảng ủy các xã, phường nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, lắng nghe kiến nghị đề xuất của địa phương để kịp thời giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời làm việc với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ công chức, lãnh đạo, quản lý để bố trí, sắp xếp phù hợp năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian triển khai gấp nhưng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thành phố Huế đã cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp ổn định giữa mô hình cũ và mô hình mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội; tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong quá trình triển khai. Ở một số địa phương vẫn còn những bất cập trong tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ; việc thực hiện phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực còn lúng túng; năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực ở cơ sở còn thiếu và chưa đồng đều. Một số khó khăn liên quan đến cơ chế phối hợp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng và giải quyết thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ…



*Nhiều cách làm sáng tạo

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang Đặng Hồng Sơn, thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một năm qua tại xã Phú Vang cũng bộc lộ những khó khăn, thách thức. Cụ thể, chính quyền xã Phú Vang chịu áp lực về nhân sự dôi dư và tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ chuyên sâu. Mặc dù trong thời gian dài, Phú Vang được giữ nguyên trạng với tổng nhân sự hiện có 93 người nhưng thực tế đội ngũ cán bộ đang rơi vào tình trạng thừa cục bộ các nhóm ngành xã hội, đoàn thể do sáp nhập cơ học từ 3 đơn vị cũ và thiếu công chức chuyên môn sâu có năng lực quản lý đô thị, địa chính, tài chính, xây dựng và thẩm định dự án. Từ đó, áp lực công việc dồn lên một số vị trí ở các phòng chuyên môn, nhất là Phòng Kinh tế của xã.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cấp xã phải tương tác trực tiếp với các sở, ngành. Tuy nhiên, hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên ngành của Trung ương chưa ban hành kịp thời; nhiều quy trình thủ tục hành chính phức tạp như quy hoạch sử dụng đất, thẩm định dự án đầu tư công, công tác đấu thầu… trước đây do các phòng, ban cấp huyện thẩm định, nay chuyển cho cấp xã nên dẫn đến tâm lý e ngại, lúng túng của cán bộ trong triển khai thực hiện, làm chậm tiến độ.

Ông Đặng Hồng Sơn đề nghị, sở, ngành, thành phố tiếp tục thành lập các tổ công tác tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương nhằm giải quyết dứt điểm hồ sơ đất đai và đơn thư khiếu nại phức tạp; sớm tổ chức lớp tập huấn, đào tạo lại nghiệp vụ cho công chức, viên chức đang thiếu chuyên môn sâu về địa chính, xây dựng, quản lý đầu tư công, đấu thầu, giám sát, nghiệm thu và quyết toán dự án…

Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố kết thúc hoạt động cấp huyện; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 141 xã, phường, thị trấn còn 40 xã, phường, gồm 19 xã, 21 phường với 1.105 thôn, tổ dân phố (423 thôn và 682 tổ dân phố). Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ với kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động ngay từ ngày đầu vận hành.

Trong quá trình thực hiện mô hình này, thành phố triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử; tăng cường sử dụng các nền tảng số, nhóm Zalo phục vụ chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ nghiệp vụ; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản trị và điều hành địa phương mang lại hiệu quả tích cực và cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

Thành phố bố trí cán bộ trẻ, có năng lực công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các vị trí liên quan đến chuyển đổi số; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để xử lý khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; duy trì tổ công tác hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp./.