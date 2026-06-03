Chính quyền địa phương 2 cấp: Hiệu quả nhìn từ cơ sở

*Hành chính gần dân, phục vụ hiệu quả hơn



Một năm trước, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Đến nay, những lợi ích của mô hình này đã dần được khẳng định từ thực tiễn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích, người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở mà không phải qua cấp trung gian như trước. Sau gần 1 năm hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử đạt 97,72 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 95 đơn vị cấp xã trên địa bàn thành phố. Những con số trên không chỉ phản ánh hiệu quả cải cách hành chính mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cảm nhận của người dân.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã Nha Bích dự kiến được bố trí hơn 504 tỷ đồng để thực hiện 35 dự án phát triển hạ tầng và an sinh xã hội. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Là một trong những người dân đến Trung tâm hành chính công xã Nha Bích để giải quyết thủ tục xóa thế chấp, anh Nguyễn Thanh Nhật, ngụ ấp 3, xã Nha Bích rất bất ngờ vì chưa tới 5 phút đã giải quyết xong. Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, hồ sơ được xử lý nhanh gọn, không phải đi lại nhiều lần như trước. “Tôi thấy cách làm việc hiện nay rất thuận tiện cho người dân và thực sự hài lòng với chất lượng phục vụ của địa phương”, anh Nhật chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận đó, ông Nguyễn Đình Thượng, ngụ ấp 3, xã Nha Bích cho rằng, việc bỏ cấp trung gian đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Từ ngày chuyển đổi mô hình, không tổ chức cấp huyện và thực hiện trực tiếp tại xã người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Trước đây, mỗi lần lên huyện làm giấy tờ thường rất đông, phải chờ đợi lâu, có khi mất cả buổi hoặc cả ngày. Bây giờ đến xã mọi việc nhanh hơn rất nhiều. Cán bộ tiếp dân hướng dẫn tận tình, thủ tục gọn nhẹ, giải quyết đúng yêu cầu của người dân.

“Tôi đã nhiều tuổi, không thạo công nghệ hay các thủ tục trực tuyến nhưng khi đến đây đều được hỗ trợ rất tận tình. Điều khiến tôi phấn khởi nhất là quãng đường đi lại gần hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân”, ông Thượng chia sẻ.

Những phản hồi tích cực từ người dân cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phân cấp, phân quyền, đưa chính quyền đến gần dân hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực thi công vụ.

*Phân cấp mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực phát triển

Không chỉ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn mở ra không gian phát triển mới cho cấp xã khi được giao thêm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã Nha Bích dự kiến được bố trí hơn 504 tỷ đồng để thực hiện 35 dự án phát triển hạ tầng và an sinh xã hội. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 16 dự án với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Nhiều công trình đang triển khai nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, trong đó có dự án cải tạo trường học bỏ hoang nhiều năm thành điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ông Thái Thanh Hải, Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Nha Bích cho biết, người dân địa phương đặc biệt phấn khởi trước những công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu cộng đồng.

Theo ông Hải, sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng trơn tru và hiệu quả hơn. Công tác chỉ đạo từ Đảng ủy, UBND xã đến các ấp được triển khai nhanh chóng vì giảm được một cấp trung gian. Chính quyền gần dân hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân kịp thời hơn nên được bà con đồng tình, ủng hộ cao. Riêng đối với công trình cải tạo trường học bỏ hoang thành điểm sinh hoạt cộng đồng, người dân rất hoan nghênh vì khu vực này từ lâu chưa có nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Xã mong công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để sớm đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Theo người dân xã Nha Bích, từ ngày chuyển đổi mô hình, bỏ cấp huyện và thực hiện trực tiếp tại xã thì người dân thuận lợi hơn nhiều khi đến trung tâm hành chính công làm thủ tục. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, đúng đắn của Trung ương nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tại xã Nha Bích, sau gần 1 năm triển khai, kết quả lớn nhất xã đạt được là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

“Chúng tôi xác định mọi hoạt động của chính quyền phải gắn với hiệu quả phục vụ thực tế. Từ giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đến triển khai các dự án phát triển địa phương đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Hiện nay, xã Nha Bích nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Đây là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong việc xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân”, ông Thái chia sẻ.

Thực tiễn tại Nha Bích cho thấy, khi được phân cấp mạnh mẽ, giao quyền đầy đủ và bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công nghệ, chính quyền cơ sở có thể phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành, đồng thời chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển địa phương. Sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tạo dựng một nền hành chính gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động./.