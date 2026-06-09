Chiến sỹ mới khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình huấn luyện

Các chiến sĩ mới biểu diễn võ thuật Công an nhân dân, báo cáo kết quả huấn luyện trước các đại biểu dự lễ bế giảng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động 29 cho biết, sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ mới đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch đề ra.

Màn biểu diễn kỹ năng sử dụng vũ khí và thực hành các động tác chiến đấu của chiến sĩ mới tại lễ bế giảng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Kết quả lớn nhất của khóa huấn luyện không chỉ thể hiện qua các bài kiểm tra, đánh giá mà còn ở sự trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lễ tiết và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chiến sĩ mới thực hành kỹ thuật sử dụng súng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Báo cáo kết quả khóa huấn luyện, Thượng tá Đinh Bạt Tráng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động 29 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức quán triệt quy chế quản lý, huấn luyện và xây dựng lịch huấn luyện cụ thể theo chương trình khung của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chiến sĩ mới thực hiện nội dung đối kháng võ thuật, thể hiện bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu được rèn luyện trong khóa học. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Quá trình huấn luyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sự hướng dẫn của các phòng chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển chọn chiến sĩ mới./.