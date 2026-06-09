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Chiến sỹ mới khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình huấn luyện
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động 29 cho biết, sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ mới đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch đề ra.
Kết quả lớn nhất của khóa huấn luyện không chỉ thể hiện qua các bài kiểm tra, đánh giá mà còn ở sự trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lễ tiết và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Báo cáo kết quả khóa huấn luyện, Thượng tá Đinh Bạt Tráng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động 29 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức quán triệt quy chế quản lý, huấn luyện và xây dựng lịch huấn luyện cụ thể theo chương trình khung của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Quá trình huấn luyện nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sự hướng dẫn của các phòng chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển chọn chiến sĩ mới./.