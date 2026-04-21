Chiến sĩ Công an tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV thông qua sân khấu hóa

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”. Hoạt động này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Hội thi sân khấu hóa lần này là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, đóng vai trò như một diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ thể hiện nhận thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các đội thi phát huy tinh thần sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn công tác; yêu cầu cấp ủy các đơn vị tiếp tục triển khai Nghị quyết sâu rộng, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc Công an thành phố với gần 70 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên. Các đội trải qua 3 phần thi chính gồm: tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức và sân khấu hóa. Tại phần thi tự giới thiệu, các đội đã thể hiện sự sáng tạo thông qua nhiều hình thức phong phú như thuyết trình kết hợp hát, múa, rap, hò, vè... để giới thiệu về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” tại đơn vị mình.

Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi với các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xoay quanh nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Bên cạnh đó, các câu hỏi cũng tập trung vào nội hàm, ý nghĩa của phong trào “Ba nhất” và vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, phần thi sân khấu hóa đã để lại ấn tượng sâu sắc với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, phản ánh sinh động hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân. Nhiều câu chuyện thực tiễn về gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở đã được tái hiện chân thực, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ. Thông qua các tiểu phẩm, tuổi trẻ Công an thành phố đã cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong cách gần dân, sát dân.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi số 01 “Ngọn lửa tuổi trẻ”. Hai giải Nhì thuộc về Đội thi số 06 “Lá chắn thép” và Đội thi số 03 “Sức trẻ”. Ba giải Ba được trao cho Đội thi số 04 “Tiến bước quang vinh”, Đội thi số 02 “Khát vọng Tây Đô” và Đội thi số 05 “Tiên phong”. Ngoài các giải tập thể, Ban Tổ chức còn trao giải phụ “Chiến sĩ thông thái” cho Thượng úy Nguyễn Trung Duẩn (Bí thư Chi đoàn phòng Hậu cần) và giải “Chiến sĩ ấn tượng nhất” cho đồng chí Phan Hữu Nghĩa (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ)./.