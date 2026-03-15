Chiến sĩ Biên phòng, Cảnh sát biển trang trọng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Trong tổng số 1.243 khu vực bỏ phiếu, tỉnh Quảng Ninh có 33 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh có 7 địa phương đăng ký bỏ phiếu sớm trước 7 giờ sáng. Trong đó, trong khu vực biên giới phường Móng Cái 1 có 3 khu vực bỏ phiếu từ 6 giờ sáng, gồm: Khu vực bỏ phiếu số 8 ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực bỏ phiếu số 16 ở Đồn Biên phòng Đồng Văn và khu vực bỏ phiếu số 30 ở Đồn Biên phòng Trà Cổ. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 9 giờ ngày 15/3, đã có 8/22 khu vực bỏ phiếu sớm đã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu, trong đó phần nhiều là các đơn vị lực lượng vũ trang, điển hình là 3 khu vực bỏ phiếu của phường Móng Cái 1 của các đồn Biên phòng trên địa bàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái là là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự biên giới, đảm bảo lưu thông cửa khẩu. Từ 6 giờ sáng, Đồn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tổ chức bầu cử.Tại Tổ bầu cử số 8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái có 215 cử tri là cán bộ chiến sỹ của đồn và 1 số đơn vị đóng chân trên địa bàn.Đúng 6 giờ lễ khai mạc diễn ra trang trọng. Thượng tá Chu Xuân Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Do đặc thù của đơn vị phải tổ chức gác quan sát bảo vệ biên giới 24/24 và tổ chức lưu thông cửa khẩu từ 7 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Do đó, đơn vị đã chủ động báo cáo Ủy ban bầu cử phường Móng Cái 1 báo cáo lên trên cho phép đơn vị được tiến hành khai mạc và tổ chức bầu cử từ 6 giờ sáng. Các đồng chí đã bầu cử xong sẽ ra thực hiện nhiệm gác quan sát, bảo vệ biên giới thay cho các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ về để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Các đồng chí làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sau khi tiến hành bầu cử xong sẽ ra thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu để đảm bảo lưu thông cửa khẩu đúng thời gian quy định.Với tác phong kỷ luật quân đội, việc bầu cử tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thực hiện quy củ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai và an toàn. Mỗi là phiếu không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là niềm tin cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu gửi gắm về các đại biệu Quốc hội và HĐND các cấp.Ở đặc khu Cô Tô, khu vực bỏ phiếu số 16 (tiểu đoàn đảo Cô Tô), những tân binh vừa nhập ngũ cũng sớm hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình trong bầu cử để trở về thao trường luyên tập.Tại khu vực bỏ phiếu số 9, từng khối cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc lần lượt làm thủ tục bầu cử sớm để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho ngày bầu cử.Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 9 giờ ngày 15/3, đã có 8/22 khu vực bỏ phiếu sớm đã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu, trong đó phần nhiều là các đơn vị lực lượng vũ trang, điển hình là 3 khu vực bỏ phiếu của phường Móng Cái 1 của các đồn Biên phòng trên địa bàn.

*Lá phiếu nơi biên cương xứ Lạng



Sáng sớm 15/3, tại miền biên viễn tỉnh Lạng Sơn, trong khuôn viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (xã Đồng Đăng) rộn ràng không khí của ngày hội lớn. Đây là một trong 3 khu vực bỏ phiếu riêng của xã biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.



Đúng 5 giờ 45 phút, trong không khí trang nghiêm, dưới bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, binh nhất Dương Huy Hoàng, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không giấu được xúc động. Công tác tại đơn vị chưa lâu và đây cũng là lần đầu tiên anh được trực tiếp cầm trên tay lá phiếu bầu cử với tư cách là cử tri trong quân ngũ.

Binh Nhất Dương Huy Hoàng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử trong quân ngũ. Trước đó, chúng tôi cũng đã được quán triệt, tìm hiểu kỹ về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhờ đó, mỗi người đều có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia bỏ phiếu”. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi và đúng quy định, đơn vị bố trí nơi bỏ phiếu ngay trong hội trường, danh sách cử tri được niêm yết công khai, rõ ràng, hòm phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng, các quy định về bầu cử được phổ biến đầy đủ tới các cử tri. Đơn vị tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân.



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn nêu rõ, đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa của ngày bầu cử. Tinh thần của cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị rất phấn khởi và trách nhiệm khi tham gia bỏ phiếu”.



Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 4km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc và phụ trách địa bàn 2 cửa khẩu quốc tế gồm cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Ga Đồng Đăng. Mặc dù khối lượng công việc hằng ngày là rất lớn, song đơn vị vẫn bố trí lực lượng hợp lý để vừa đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ quy định rồi nhanh chóng trở lại vị trí công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.



* Những người lính trẻ lần đầu tiên tham gia bầu cử

Tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Ngày hội non sông đang được tổ chức trong không khí rộn ràng, khí thế, trang trọng.



Từ 6 giờ 30 phút sáng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung tại Hội trường để thực hiện nghi thức chào cờ, nghe phổ biến về quy định bầu cử và bắt đầu bỏ phiếu. Trong số các cử tri, có những người lính trẻ lần đầu tiên tham gia một kỳ bầu cử.



Trung sỹ Phan Thành Nhật Minh, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: “Lần đầu tiên được bỏ phiếu, tôi thấy rất đặc biệt và thiêng liêng. Khoác lên mình màu áo Cảnh sát biển, cầm trên tay lá phiếu của công dân, tôi càng cảm nhận sâu sắc nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Tôi cũng như những người lính Cảnh sát biển khác luôn tâm niệm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.



Theo Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng xác định công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, tuyên truyền cho mọi cán bộ chiến sỹ để hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền, nghĩa vụ của mỗi cử tri. Đơn vị đã rà soát danh sách cử tri, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, làm tốt việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho cuộc bầu cử. Đối với lực lượng trên biển, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để đảm bảo tất cả các cử tri đều được tham gia bầu cử. Bộ Tư lệnh vùng đã triển khai các hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.



Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tin tưởng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức thành công ngày hội bầu cử./.

