Chiến lược phát triển du lịch mạo hiểm, kết nối biển đảo tại Lâm Đồng

Du lịch ven biển Lâm Đồng từ lâu được đánh giá có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển vì còn nhiều điểm hoang sơ, mới lạ. Thời gian gần đây sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch mạo hiểm, khám phá tour núi rừng và chinh phục biển đảo thu hút rất đông du khách tham gia, đặc biệt là du khách trẻ, mở ra nhiều hướng phát triển mới, đa dạng sản phẩm du lịch của tỉnh.

*Chinh phục đỉnh Nọc Trù

Với độ cao 694m so với mặt nước biển, thắng cảnh quốc gia núi Tà Cú ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với ngôi chùa cổ kính Linh Sơn Trường Thọ và pho tượng Phật nằm “Thích Ca nhập niết bàn” dài 49m mà còn nổi tiếng bởi khu bảo tồn thiên nhiên hùng vĩ với hệ sinh thái phong phú và đang phát triển loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, thu hút những người đam mê khám phá thiên nhiên và leo núi.

Nằm cách trung tâm Phan Thiết khoảng 28km, núi Tà Cú (Lâm Đồng) là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích du trekking và khám phá thiên nhiên rừng nguyên sinh. Du khách có thể lựa chọn leo núi bằng đường mòn với hơn 1.000 bậc đá để trải nghiệm. Để chinh phục đỉnh Nọc Trù – là đỉnh cao nhất của núi Tà Cú, du khách có thể leo bộ lên núi, men theo bậc đá quanh co, uốn lượn. Để lên tới đỉnh sẽ mất khoảng 4 giờ leo núi với chiều dài đoạn đường khoảng 5km. Với cung đường này thích hợp cho du khách ưa mạo hiểm, sức bền tốt và muốn trải nghiệm cùng thiên nhiên hoang sơ.

Anh Đỗ Hữu Thụy, hướng dẫn viên leo núi tại Khu du lịch núi Tà Cú cho biết: Việc chinh phục đỉnh Nọc Trù là một trải nghiệm khá thú vị đòi hỏi người leo núi phải có sức khỏe, có kỹ năng bởi đường lên núi không đơn giản, không có đường mòn mà phải leo theo những tảng đá dựng đứng, len lỏi trong các khu rừng rậm rạp mới lên được tới đỉnh. Mỗi người leo núi cần có trang phục nhẹ nhàng, cần mang theo nước và gậy. Đường đi chúng ta cũng cần phải quan sát vì nó là đường núi nên dễ bị trượt và rất dễ lạc đường.

Từ chân núi, đoàn du khách di chuyển chặng đầu tiên khoảng 3km. Đoạn đường này có địa hình tương đối dễ đi, độ dốc không quá lớn nên đây được xem như một sự khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu những thử thách khó hơn. Đỉnh Nọc Trù thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú, vì vậy du khách được chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng, phong phú với hơn 1000 loài thực vật và hàng trăm loài động vật, trong đó có những loài nằm trong Sách Đỏ.

Quãng đường 2 km còn lại là thử thách thật sự để chinh phục đỉnh Nọc Trù. Càng lên cao, độ dốc gia tăng đáng kể, cây cối rậm rạp, và đường trở nên nhỏ hẹp hơn. Có những đoạn đường dốc toàn đá nếu không cẩn thận rất dễ trượt chân. Tuy vậy, những đoạn đường khó khăn này lại thu hút các bạn trẻ đam mê khám phá, chinh phục thử thách thiên nhiên.

Chị Châu Thị Bích Hằng, du khách đến từ xã Hàm Thuận Nam chia sẻ, nói chung đoạn đường từ núi lên đỉnh khá là vất vả. Có nhiều đoạn quá khó đi và mình cũng muốn bỏ cuộc, nhưng khi lên được đến đỉnh núi rồi thì thấy rất hạnh phúc. Công việc hàng ngày của mình không được tiếp xúc nhiều với núi rừng, do đó khi vào đây với những đoạn đường có nhiều hoa lan với các loại cây không biết tên thì em thấy khá thích, cảm giác mình được hòa nhập vào bầu không khí tự nhiên.

Anh Văn Quang Liêm, du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trên cung đường chinh phục đỉnh Nọc Trù, anh ấn tượng nhất là với 2 nhóm thực vật chính đó là mấy cây cổ thụ, nó không phải là 1 cây mà nó là 1 cụm. Thường đi vài chục mét lại có những cụm 2-3 cây thậm chí là 5 cây quấn vào nhau tạo thành thế cây không thể nào bị sụp đổ được, rất hùng vĩ và ngoạn mục. Thảm thực vật thứ 2 đó là thảm lan và những giống cây lạ nhìn rất đẹp, quá tuyệt vời. Hôm nay anh đã có 1 buổi trekking rất là xứng đáng, được đắm mình trong không gian xanh mát và cảm nhận hơi thở của rừng già nguyên sinh. Càng đi, càng mở ra trước mắt những thảm thực vật độc đáo chưa được khám phá.

Ông Nguyễn Tấn Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch núi Tà Cú thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, du khách đến Tà Cú tăng 150% so với cùng kỳ năm 2025. Đặt biệt là du khách trẻ đăng ký tour chinh phục đỉnh Nọc Trù tăng đáng kể. Đây là sản phẩm du lịch mới tại núi Tà Cú, kích thích đam mê của những bạn trẻ thích chinh phục núi rừng. Vì hành trình trekking núi Tà Cú không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và tìm về với cội nguồn tâm linh. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên cho những ai tham gia cung đường này.

*Kết nối biển đảo và đất liền.

Để khai thác các thế mạnh du lịch, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai tour du lịch khám phá, kết nối biển đảo và đất liền. Trọng tâm là phát triển du lịch khám phá tại đặc khu Phú Quý kết nối du lịch mạo hiểm trong đất liền.

Bãi biển hoang sơ khu vực Mộ Thầy tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết: Nơi đây là điểm đến hoang sơ, phù hợp với du khách thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Thời gian qua, định hướng của Phú Quý là phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Đặc khu cũng đã làm việc với các công ty du lịch về triển khai các giải pháp đưa đón du khách, đảm bảo an toàn cho du khách; đặc biệt chú ý công tác môi trường, vệ sinh các điểm đến đảm bảo “xanh, sạch”, tạo ấn tượng cho du khách khi đến Phú Quý.

Hiện nay, Đặc khu Phú Quý có 5 tàu khách cao tốc đang hoạt động vận chuyển hành khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, du khách. Du lịch biển bằng phương tiện thủy nội địa, hiện có 6 ca nô đang hoạt động chở khách du lịch đi khám phá đảo Hòn Tranh và quanh đảo. Các điểm đến luôn thu hút đông du khách tại Phú Quý như: Cột cờ chủ quyền - Bãi Nhỏ - Gành Hang; chùa Linh Sơn - núi Cao Cát; quần thể khu Mộ thầy; Hòn Tranh; khu lồng bè… Các dịch vụ du lịch phục vụ du khách cũng được phát triển để đáp ứng nhu cầu như lặn biển ngắm san hô, tour trekking khám phá Hòn Tranh…

Bãi biển hoang sơ tại đảo Hòn Tranh (cách đặc khu Phú Quý 1,5km). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Anh Nguyễn Thanh Phong, đơn vị Phú Quý Tourist cho biết, thời gian gần đây, tour khám phá Hòn Tranh (cách Phú Quý khoảng 1,5km) luôn được du khách lựa chọn khi đến Phú Quý. Hòn Tranh thu hút du khách bởi điểm hoang sơ, vẻ đẹp hùng vĩ như cảnh trong phim khủng long nổi tiếng. Đặc biệt là nước biển trong xanh phù hợp cho lặn biển ngắm san hô, chèo sup… mà du khách rất muốn trải nghiệm.

Chị Đoàn Thị Thu Trang, du khách đến từ Hà Nội biết đến Phú Quý thông qua các trang mạng xã hội. Khi đến đây chị rất là thích vẻ đẹp hoang sơ, mới lạ, nước biển trong xanh, rất phù hợp cho du khách thích trải nghiệm, khám phá. Chị được trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ mà trước đây chưa bao giờ được biết. Hòn đảo này thật đẹp và người dân rất thân thiện.

Hện đặc khu đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp (Khu C). Vị trí tại thôn Thương Châu, có diện tích khoảng 50ha. Khu vực này được định hướng thu hút đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; tắm biển, thể thao biển, lặn ngắm san hô, ẩm thực… Trong năm 2025, khách du lịch đến Phú Quý đạt 154.936 lượt (tăng 3% so với cùng kỳ), trong đó có 3.896 lượt khách quốc tế (khách quốc tế tăng 27,1% so với cùng kỳ).

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận tiềm năng du lịch của đặc khu Phú Quý rất lớn, đặc biệt là thế mạnh du lịch biển với nhiều bãi tắm hoang sơ, phù hợp phát triển cả du lịch mạo hiểm, khám phá và du lịch cao cấp. Với tiềm năng, thế mạnh này, định hướng phát triển du lịch tại đặc khu phải tăng cả về số lượng và chất lượng là phù hợp. Việc phát triển du lịch cộng đồng cũng là xu hướng chung của ngành du lịch hiện nay, đặc khu có thể nghiên cứu cho phép các hộ kinh doanh du lịch mở rộng không gian phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch của đảo. Tỉnh đã tổ chức chuyến khảo sát nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng, góp phần phát triển du lịch đặc khu Phú Quý và tỉnh Lâm Đồng theo hướng xanh, bền vững. Tỉnh cũng đang kêu gọi tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa khu vực trung tâm với các điểm du lịch biển, đảo, hình thành các chương trình, tuyến du lịch mới phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Du khách phải leo lên những vách núi cao để chinh phục đỉnh Nọc Trù trên núi Tà Cú. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN



Trong quý 1/2026, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng đạt 6 triệu lượt; khách quốc tế tăng 27,43% so với cùng kỳ. Với việc tăng cường kết nối tour du lịch biển, đảo, đất liền, leo núi…tỉnh kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương ven biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới./.