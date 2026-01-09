Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc xây mái ấm cho người dân đón Tết

*Thắp lên hy vọng và niềm tin



Hai ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung tại xã Khe Tre đã gần hoàn thiện. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Tại thành phố Huế, bão lũ những tháng cuối năm 2025 đi qua đã làm cho 5 nhà bị sập hoàn toàn, 9 nhà hư hỏng; trong đó tại xã Khe Tre có 3 nhà bị sập, 7 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Ngoài ra, còn có 91 hộ dân bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở cần di dời khẩn cấp.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần: "Thần tốc - Táo bạo - Hiệu quả". Chạy đua với thời gian để mang lại mái ấm an cư cho đồng bào trong mùa mưa bão, giúp bà con kịp đón một cái "Tết đoàn viên" trong ngôi nhà mới.



Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho hay, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Huế xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà thành phố phải thắp lên hy vọng, niềm tin, trên tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau".



Lực lượng Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tham gia xây dựng những ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre Trần Văn Quang chia sẻ: "Trên tinh thần khẩn trương quyết liệt, chính quyền Xã đã huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng các nhà bị thiệt hại do mưa lũ theo Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Đến nay việc xây dựng cơ bản hoàn thành và sẽ tiến hành bàn giao trong ngày 10/1 để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ngoài việc xây dựng nhà ở, các gia đình cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vật nuôi, để bà con sớm tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.



Mệnh lệnh từ trái tim

Nhằm sớm đưa 3 công trình tại xã Khe Tre về đích thần tốc, hiệu quả. Các chiến sĩ bộ đội, công an, đoàn thể và nhân dân đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm. Xuất phát từ "mệnh lệnh trái tim" các lực lượng đã "vượt nắng, thắng mưa" khắc phục mọi khó khăn, với mong muốn kịp hoàn thành công trình trước Tết Nguyên Đán 2026 cho bà con đón Tết.

Lực lượng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế dọn dẹp vệ sinh xung quanh những ngôi nhà mới. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Kể về kỷ niệm trong lần thực hiện nhiệm vụ này, Trung úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà ở xã Khe Tre, các chiến sĩ đều rất hào hứng và luôn đặt ý chí quyết tâm cao. Trong giai đoạn đầu, khi mới bắt tay vào làm, thời tiết hầu như không ủng hộ, xảy ra nhiều đợt mưa lớn, khiến công trình bị đình trệ, các lực lượng phải mất nhiều thời gian để che chắn bảo vệ công trình và có phần ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy vậy, không ai bảo ai, các chiến sĩ động viên nhau, đoàn kết với các lực lượng khác cùng khắc phục khó khăn. Chỉ sau 25 ngày, 3 ngôi nhà được thần tốc xây dựng, và đang dần hoàn thiện khang trang, chắc chắn và sạch đẹp".



Được tham gia trực tiếp xây dựng công trình, chiến sĩ Huỳnh Ngọc Anh, Đại đội 1, Trung Đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vui vẻ nói: "Đây là lần hoạt động dã ngoại và dân vận lâu ngày, với nhiều kỷ niệm nhất đối với em. Em rất hạnh phúc, tự hào khi được góp sức để xây dựng các công trình đầy ý nghĩa này. Hy vọng bà con sẽ hài lòng và đón Tết ấm áp trong ngôi nhà mới này".



Dọn dẹp vệ sinh để người dân sớm được dọn vào ngôi nhà mới. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Người dân dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón ngôi nhà mới. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Ngoài sự hỗ trợ tích cực của lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn, trong Chiến dịch Quang Trung tại xã Khe Xanh, các đơn vị Công an thành phố cũng đã được tăng cường để hỗ trợ công tác xây dựng và ổn định địa bàn. Đồng thời, Công an thành phố đã hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng hai căn nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cho hay, "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần, mà trước hết là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đối với Nhân dân. Chúng tôi xác định phải làm nhanh nhất có thể, quyết liệt nhất có thể, không để người dân phải chờ đợi, không để bà con rơi vào cảnh không có nơi ở, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán"./.