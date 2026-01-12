Chiến dịch Quang Trung: Thắm nghĩa tình quân với dân

*Những căn nhà gói trọn yêu thương

Gia đình ông Trần Ngọc Định (63 tuổi), xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa là một trong những hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tháng 11/2025 gây ra. Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ông và người thân đang tất bật lau dọn nền nhà, lắp đặt ti vi và hệ thống điện để kịp xem chương trình thời sự.

Ông Định kể, những ngày sau lũ, chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang, nhà con gái bị lũ cuốn trôi, trong lòng ông trăm bề nỗi lo. Lo không có chỗ ở, lo đất vườn bị cuốn mất không còn kế sinh nhai, lo cho gia đình con gái khi tiền bạc, tài sản đều theo dòng lũ mà đi, chẳng còn gì để mưu sinh… Thế rồi, gia đình ông được UBND xã Suối Hiệp bố trí đất tái định cư để dựng nhà mới. Ông mừng lắm!

Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, người thân, bạn bè mỗi người ủng hộ một ít tiền, gia đình "gói ghém" xây dựng ngôi nhà mới trên diện tích đất gần 200 m2, với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Bộ đội Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ toàn bộ ngày công lao động, trực tiếp giúp gia đình ông xây dựng căn nhà trong gần một tháng.

Bộ đội ngoài việc xây dựng nhà ở theo Chiến dịch Quang Trung còn thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường cho nhân dân xã Suối Hiệp. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Yêu thương bộ đội, ông Định kể vanh vách tên từng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân làm nhà cho gia đình: “Anh Phòng vui tính, anh Tám hiền lắm, các cháu chiến sĩ thì ngoan. Thấy việc gì cũng làm hết mình,việc chưa xong là các chú bộ đội chưa nghỉ. Thấy các chú bộ đội làm nhà vất vả, cả nhà đều thương muốn gửi thêm nước ngọt, trái cây để mời các chú ăn. Thế nhưng các chú không nhận vì sợ chúng tôi tốn kém...”, ông Định xúc động kể.

Những ngày này, gia đình anh Cao La Dương (xã Nam Khánh Vĩnh) ngập tràn niềm vui khi được dọn vào ở trong ngôi nhà mới, khánh thành ngày 10/1. Ngôi nhà được Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng sau hơn 20 ngày cán bộ, chiến sĩ lội suối, băng đèo, vượt qua nhiều điểm sạt lở để vận chuyển vật liệu xây dựng vào.

Trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, anh Dương dẫn phóng viên TTXVN đi thăm từng phòng, không giấu được niềm xúc động khi “khoe” chiếc tivi mới do Quân chủng Hải quân trao tặng... Những món quà tuy giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình, thể hiện sự sẻ chia, gắn bó keo sơn của cán bộ, chiến sĩ với bà con vùng khó khăn.

Trong niềm vui dọn về ngôi nhà mới khang trang, anh Cao La Dương bày tỏ sự cảm phục: “Bộ đội giỏi lắm, làm nhà nhanh và chắc chắn. Đường sá mưa trơn trượt nhưng các anh vẫn không quản ngại vất vả. Bà con trên này ai cũng yêu quý bộ đội!”.

Trong thiên tai, khi nhân dân gặp khó khăn, bộ đội luôn có mặt kịp thời hỗ trợ bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong thời gian ngắn, lực lượng vũ trang đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ về cơ sở. Bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân từ san nền, vận chuyển vật liệu đến dựng khung, lợp mái,... Giờ đây, trong những mái nhà mới, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của người dân vùng lũ sau bao ngày nhọc nhằn. Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang bộ đội khi trở về đơn vị làm nhiệm vụ của mình cũng mang theo niềm vui.

Những cái ôm đầy ấm áp trước giờ phút chia tay của bộ đội với các em bé ở xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

“Niềm vui của nhân dân cũng chính là niềm vui của chúng tôi. Được góp sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai là trách nhiệm, cũng là niềm vinh dự của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Điều đó là việc làm thiết thực, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ; tiếp tục khẳng định, bồi đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn quân với dân, như cá với nước”, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân nói.

*Những vòng tay nhớ thương



Buổi tối trước ngày các đơn vị Vùng 4 Hải Quân lên đường về với đơn vị khi kết thúc "Chiến dịch Quang Trung", khu tái định cư thôn Cư Thạnh (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng tiếng nói cười, tiếng hát. Người lớn, trẻ em quây quần bên lửa trại trong tiết trời se lạnh những ngày cuối đông. Họ cùng hát vang những bài hát ngợi ca Tổ quốc, quê hương. Chương trình văn nghệ không có kịch bản, không có lời phát biểu, không có hoa, chỉ có những cái ôm thắm thiết, nước mắt hạnh phúc và những lời cảm ơn tha thiết chân thành...

Bà Ngô Thị Năm (61 tuổi), ở khu tái định cư Cư Thạnh, nghẹn ngào chia sẻ: mưa lũ đã cuốn trôi đất đai, nhà cửa, đẩy gia đình bà vào cảnh trắng tay. Được Nhà nước bố trí đất ở mới, lại thêm sự giúp đỡ tận tình của bộ đội ngày đêm dựng nhà, gia đình bà mới có chỗ ở ổn định.

“Nếu không có bộ đội, chắc đến giờ tôi vẫn còn phải đi ở trọ, Tết này cũng chưa biết sẽ ở đâu”, bà Năm xúc động nói. Trước lúc tiễn các cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị, bà chỉ biết gửi gắm lời cảm ơn chân thành và cầu mong các anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Người dân thôn tái định cư Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, nơi có 6 căn nhà được bộ đội xây dựng lại chia tay lực lượng hải quân tham gia làm nhiệm vụ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Với những đứa trẻ, dù chưa hiểu hết ý nghĩa của sự sẻ chia sau thiên tai, nhưng tình cảm dành cho các chú bộ đội lại rất tự nhiên và trong trẻo. Trước giờ đến trường, con trai của chị Huỳnh Thị Kim Liên (xã Suối Hiệp) vẫn kịp chào tạm biệt các chú bộ đội. Chị Liên kể rằng, chiều nào đi học về con cũng ghé sang chơi với các chú bộ đội. Được các chú trò chuyện, dạy thêm những điều mới mẻ, cháu rất vui. Các chiến sĩ bộ đội không chỉ giúp dân làm nhà mà còn mang đến cho bà con niềm vui và sự tin yêu.

“Chiến dịch Quang Trung” triển khai tại tỉnh Khánh Hòa đã khép lại, nhưng dư âm và hình ảnh các lực lượng vũ trang trong sắc phục quen thuộc, ngày đêm bám địa bàn, dựng xây từng mái nhà cho người dân vùng lũ sẽ còn đọng lại mãi. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt bịn rịn, xúc động trong ngày chia tay đã nói lên tình cảm gắn bó, nghĩa tình quân - dân keo sơn. Với bà con vùng lũ, những mái nhà mới không chỉ giúp che mưa, che nắng, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin để họ ổn định cuộc sống, vươn lên sau thiên tai.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V nhấn mạnh, trong thời gian thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tất cả cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và kỷ luật dân vận. Lực lượng quân đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm; vượt nắng thắng mưa; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; ba ca, bốn kíp. Đến nay, “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ Quốc phòng giao triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành.

Trong những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ, các hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ vừa qua sẽ được trở về sinh sống trong những ngôi nhà mới - những mái ấm thắm đượm tình đoàn kết quân - dân. "Chúng tôi mong muốn rằng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn để phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn", Thiếu tướng Trần Minh Trọng chia sẻ.

Bằng tinh thần trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng vũ trang đã khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn kết máu thịt giữa quân và dân trong gian khó./.