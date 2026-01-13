Chiến dịch Quang Trung: Mỗi ngôi nhà là một mái ấm thắm tình quân dân

Những người lính bộ đội cụ Hồ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Sau hơn 1 tháng triển khai chiến dịch thần tốc, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã huy động gần 6.000 ngày công, hoàn thành xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà để người dân dọn vào ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.



Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị thuộc Quân khu 7 gồm, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và 2 Công ty Đông Hải, Tây Nam cùng Lữ đoàn Công binh 25, Sư đoàn Bộ binh 5 đã đóng góp gần 6.000 ngày công lao động, hỗ trợ thiết bị máy móc, thiết kế… xây dựng mới 13 căn nhà và sửa chữa 29 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng là lực lượng chính trong “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh đã huy động lực lượng xây dựng mới 6 căn nhà với tổng trị giá 1,750 tỷ đồng; sửa chữa 29 căn nhà bị hư hỏng khác với tổng giá trị 890 triệu đồng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Bộ Chỉ huy đã tham gia 2.500 ngày công để xây dựng, sửa chữa những căn nhà ở vùng bị thiên tai ở các xã D’Ran và Hàm Thuận Bắc, những vùng bị thiên tai nặng nhất của tỉnh trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhận được lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, sau nửa giờ đồng hồ, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương và các cán bộ, chiến sĩ, thiệt hại của người dân đã giảm rất nhiều. Ngay sau khi nước lũ rút, các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường khiến người dân rất cảm kích.



Đặc biệt, khi Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng vũ trang tỉnh xác định hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội mà còn là “Mệnh lệnh từ trái tim”, ở đâu nhân dân gặp khó khăn, nguy hiểm, ở đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bà con với tất cả những gì mình có thể làm được.

Người dân dọn dẹp, tái thiết cuộc sống mới trong những ngôi nhà mới xây ở Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngày 13/1, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ những ngôi nhà được phân công sửa chữa, xây dựng cho người dân. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, sức mạnh của tình đoàn kết, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Sau khánh thành, bàn giao nhà, bà con sớm ổn định cuộc sống, đón một mùa Xuân mới ấm áp.

Ngoài xây dựng, sửa chữa nhà, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng vận động, trực tiếp đóng góp hỗ trợ người dân nhiều tài sản thiết yếu, trị giá hàng trăm triệu đồng để bà con sớm ổn định cuộc sống. Những đóng góp này tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Để đánh giá, biểu dương những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch. Đơn vị cũng đã làm tờ trình, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác vì thành tích xuất sắc trong những ngày thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”./.