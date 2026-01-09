Chiến dịch Quang Trung: Hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng nhà, khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung - Tây Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau 40 ngày đêm ra quân thần tốc, có thể khẳng định lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc, thắng lợi Chiến dịch Quang Trung. Chiến dịch đã xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ lịch sử năm 2025 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với mục tiêu 100% nhà bị sập đổ hoàn toàn được xây dựng mới, 100% nhà hư hỏng được sửa chữa, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định, đón Tết an toàn.

Thượng tá Phạm Hồng Phúc (phải) Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng quà chúc mừng hộ gia đình ông Nguyễn Định tại xã Thượng Đức trong ngôi nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Trung tâm xây dựng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đã ghi nhận và biểu dương các lực lượng đã hoàn thành mục tiêu chiến dịch đặt ra và khẳng định, lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Bất kỳ một nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, lực lượng Công an nhân dân đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giúp dân dọn vệ sinh nhà vừa mới xây để chuẩn bị về nhà mới tại xã Thượng Đức. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Trong quá trình triển khai, Bộ Công an đã ban hành nhiều kế hoạch, công điện, văn bản chỉ đạo; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế, gắn thực hiện Chiến dịch với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”. Công an 9 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tăng cường thêm 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và học viên các trường Công an nhân dân trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân.

Ngôi nhà mới của hộ gia đình ông Nguyễn Định tại xã Thượng Đức do cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 xây dựng trong ngày được khánh thành bàn giao. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Theo báo cáo kết quả, lực lượng Công an đã chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ và khắc phục, sửa chữa hạ tầng tại các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đến nay, việc xây dựng hoàn thành, vượt 30% tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Cùng với đó, 100% nhà ở, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục xong trước ngày 20/12/2025. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố là đơn vị nòng cốt, trực tiếp xây dựng, sửa chữa 271 trong tổng số 505 căn nhà bị thiệt hại, chiếm hơn 53% khối lượng toàn thành phố; đồng thời hỗ trợ người dân nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống.



Về an sinh xã hội, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây dựng mới; riêng tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Toàn lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp một ngày lương, tiếp nhận hơn 124 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.



Bộ Công an cũng đã trực tiếp tổ chức vận chuyển, cấp phát hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, nước sạch, vật tư y tế, thuốc men; cử các đoàn y, bác sĩ hỗ trợ khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng.



Hiện nay, lực lượng Công an cơ sở tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính, giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà ở, đất ở; triển khai các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sinh kế, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, góp phần ổn định đời sống và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.



Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định trao Bằng khen của Bộ Công an cho 49 tập thể và 95 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến dịch Quang Trung; đồng thời trao các phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ./.