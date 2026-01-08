Chiến dịch Quang Trung: Gieo niềm tin, dựng mái ấm cho người dân vùng sạt lở

Khẩn trương hoàn thành nhà cho người dân vùng thiên tai trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Những ngôi nhà vững chãi, công trình chống sạt lở hình thành từ Chiến dịch Quang Trung không chỉ là điểm tựa vững chắc, mà còn gieo niềm tin, hy vọng cho người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống.

* Mái ấm mới an toàn

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, niềm vui của gia đình chị Nguyễn Thị Thương, thôn 2, xã Khe Sanh như được nhân lên khi căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Căn nhà cấp 4 khang trang, kiên cố không chỉ là nơi che mưa chắn gió, mà còn là mái ấm chở che, hiện thực hóa ước mơ an cư của gia đình sau những tháng ngày bất an vì thiên tai.

Nhớ lại trận mưa lớn kéo dài đầu tháng 11/2025, chị Thương vẫn chưa hết bàng hoàng. Mưa lũ khiến một phần sân vườn của gia đình chị bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng; tường và sàn nhà xuất hiện nhiều vết nứt dài, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cả gia đình. Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình chị di dời đến nơi ở tạm an toàn; đồng thời bố trí đất tái định cư theo nguyện vọng và huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà mới theo tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung.

Sắp tới, được sum vầy trong ngôi nhà mới an toàn, vững chãi, chị Thương như trút bỏ gánh nặng lo âu đã đè nén suốt nhiều ngày qua và nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn. “Có những đêm tôi mất ngủ vì không biết bao giờ gia đình mới có lại một mái nhà đúng nghĩa. Giờ đây, nhìn căn nhà từng ngày được hoàn thiện, tôi cảm giác như giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực”, chị Thương xúc động nói. Chị cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là những người lính bộ đội đã không quản ngại vất vả, ngày đêm giúp gia đình dựng lại mái ấm, để yên tâm ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học.

Công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch Quang Trung” vừa hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân sau nhiều năm thường trực nỗi lo sạt lở. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Sư đoàn 968 phối hợp với xã Khe Sanh tổ chức xây dựng nhà ở cho gia đình chị Thương. Đơn vị huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, xây dựng nhà quyết tâm hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày qua, trên công trường xây dựng, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn miệt mài lao động từ sáng sớm đến đêm khuya, khẩn trương thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, Tết. Những cơn mưa nặng hạt, những ngày rét kéo dài, những giọt mồ hôi hòa lăn dài trên má cũng không thể ngăn cản từng bàn tay thoăn thoắt xây gạch, trộn bê tông và làm giảm đi tinh thần khẩn trương thi công của các chiến sĩ. Tiếng máy móc hòa cùng tiếng trò chuyện, động viên, chia sẻ của các chiến sĩ và người dân tạo nên một không gian lao động ấm áp nghĩa tình quân – dân.

Chiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Đại đội 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cho biết, với yêu cầu thời gian tiến độ thi công gấp rút, các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn thi công khẩn trương để sớm hoàn thành ngôi nhà, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đến nay, sau 22 ngày triển khai thi công, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Dự kiến ngày 10/1, gia đình chị Thương sẽ chính thức dọn vào ngôi nhà mới trong niềm vui trọn vẹn khi Tết đến xuân về.

Theo bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, xã xác định Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách nhằm hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng; đồng thời huy động các lực lượng cùng vào cuộc hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

* Gieo niềm hy vọng an cư

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã quyết liệt triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cao nhất là nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm an toàn, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Tại khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, công trình khẩn cấp chống sụt trượt trong “Chiến dịch Quang Trung” vừa hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân sau nhiều năm thường trực nỗi lo sạt lở. Trái với khung cảnh hoang tàn, đổ nát do ảnh hưởng của đợt sạt lở vào tháng 11/2025, nơi đây đã khoác lên diện mạo mới trở thành một khuôn viên cảnh quan, giúp người dân yên tâm trở về sinh sống lâu dài.

Ông Hồ Văn Đan, thôn 3A, xã Khe Sanh xúc động chia sẻ, trước đây khi chưa có công trình chống sạt lở, mỗi lần mưa lớn cả gia đình lại lo lắng không yên, công việc kinh doanh, sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Nhất là trong thời điểm xảy ra sự cố sạt lở, gia đình ông và các hộ dân xung quanh phải di dời, tạm cư nơi an toàn với tâm trạng lo lắng mất đất, mất nhà vì thiên tai. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 2 tuần, công trình đã hoàn thành. Đây thật sự là kỳ tích, giúp người dân nơi đây yên tâm trở về nhà sinh sống. Cảm ơn chính quyền, các cấp, các ngành đã hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt và sản xuất.

Trước đó, ngày 16 – 17/11/2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã miền núi Khe Sanh bị sụt trượt nghiêm trọng. Phạm vi khu vực sụt trượt bờ suối kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000m2. Việc sụt trượt bờ suối đã gây hư hỏng phần phía sau của 2 ngôi nhà và có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà dân ở gần kề. Chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và khởi công xây dựng công trình khẩn cấp chống sụt trượt với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng. Công trình do Sở Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Lữ đoàn 384 (Binh đoàn 12) và các lực lượng thuộc Quân khu 4 trực tiếp thi công.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình phức tạp nhưng với yêu cầu tiến độ gấp, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, các đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương để thi công công trình chống sạt trượt đảm bảo liên tục, khẩn trương, không quản ngày đêm, quyết tâm hoàn thành công trình đúng yêu cầu kỹ thuật và vượt tiến độ đề ra. Ngày 31/12/2025, công trình đã được khánh thành. Trong 18 ngày đêm thi công, các lực lượng đã tiến hành đắp hơn 30.000 m3 đất, cát, đá, sỏi; 200 rọ đá chống sạt trượt; xây 130 mét rãnh thoát nước; trồng 2.000 m2 cỏ mái taluy; hỗ trợ người dân sửa chữa, vận chuyển đồ đạc, tài sản dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định đời sống và sinh kế.

Quá trình triển khai công trình, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban ngành liên quan và chính quyền xã Khe Sanh thường xuyên có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đã huy động mọi lực lượng, thi công cả ngày lẫn đêm, triển khai tích cực không quản ngại khó khăn với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” nên tiến độ thi công công trình khắc phục sạt lở đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo Đại tá Thái Văn Linh, Chính ủy Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12, đơn vị huy động nhân lực cùng vật lực phối hợp với các lực lượng, tranh thủ, khẩn trương làm ngày, làm đêm, thi công “3 ca, 4 kíp” quyết tâm sớm hoàn thành công trình và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn nhất để người dân sớm ổn định đời sống.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh hoàn thành và đưa vào sử dụng là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, công trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện chiến dịch Quang Trung, nhằm mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai “Chiến dịch Quang Trung” bằng các giải pháp hữu hiệu với tinh thần nhanh nhất – an toàn nhất – hiệu quả nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Chiến dịch Quang Trung tại Quảng Trị không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn tạo dựng lại niềm tin, gắn kết tình quân dân, phát huy tinh thần dân tộc. Những ngôi nhà mới, bờ kè kiên cố được xây dựng sẽ là điểm tựa vững chắc để người dân chịu ảnh hưởng thiên tai bước tiếp trên hành trình an cư, lạc nghiệp trong một mùa xuân mới trọn vẹn niềm vui./.