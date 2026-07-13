Chiến dịch 500 ngày đêm: Tiếp sức lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Cùng tham dự có đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các chức sắc, chức việc tôn giáo, đại diện một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà tưởng niệm đang quàn các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập. Đại diện Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lãnh đạo Thành phố bày tỏ sự tin tưởng các lực lượng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Công tác khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 6/7 sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến hết ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng một số di vật của các liệt sĩ. Ông Nguyễn Phước Lộc (phải), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trong những ngày qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh và của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Gần đây nhất, ngày 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.