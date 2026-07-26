Chiến dịch 500 ngày đêm: Theo bước chân những người đi tìm đồng đội

Đặc biệt hơn, đây là đoàn công tác đầu tiên đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập kể từ khi thành phố Đà Nẵng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Từ chân núi Sơn Gà (xã Hà Nha), đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng các đơn vị đồng hành phải mất hơn một giờ đồng hồ băng rừng, leo đá giữa cái nắng oi ả của tháng Bảy miền Trung để có mặt tại khu vực lực lượng quy tập đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.



Chị Lê Thị Khánh Vân (Bí thư Chi đoàn Bắc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, TTXVN) chia sẻ, trước chuyến đi, chị đã nhiều lần đọc các bài báo về Chiến dịch 500 ngày đêm, đã xem nhiều hình ảnh lực lượng quy tập làm việc giữa núi rừng. Nhưng chỉ khi tự mình bước qua từng con dốc đá, cảm nhận cái nóng và sự cheo leo của địa hình, chị mới hiểu vì sao mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đều phải đánh đổi bằng biết bao công sức. Khi nhìn các chiến sỹ cẩn trọng đào từng lớp đất, chị thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "tri ân".

Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên dâng hoa, dâng hương tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Giữa lưng chừng núi, tiếng cuốc, tiếng xẻng vẫn đều đặn vang lên. Xen lẫn trong âm thanh của núi rừng là tiếng máy dò kim loại, tiếng gọi nhau của các tổ tìm kiếm và những bước chân cẩn trọng trên nền đất còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Ở nơi ấy, từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng. Mỗi dấu vết nhỏ đều được giữ gìn như một hy vọng mong manh về sự trở về của những người đã ngã xuống. Các thành viên trong đoàn công tác lặng người khi tận mắt chứng kiến điều kiện làm việc của lực lượng quy tập. Những chiếc lều dã chiến đơn sơ nép mình dưới tán rừng, những dụng cụ đào bới phủ đầy đất đỏ, những bộ quân phục sẫm màu vì mồ hôi và bùn đất kể nhiều hơn bất cứ lời nói nào về sự vất vả của hành trình đi tìm đồng đội.



Ông Vũ Hồng Hà (Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên) cho rằng, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả những cựu chiến binh lẫn thế hệ trẻ của đơn vị. Những phần quà được trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là sự động viên về vật chất, đó còn là lời cảm ơn, là sự sẻ chia của tập thể Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên đối với những người lính đang âm thầm viết tiếp câu chuyện tri ân bằng chính công việc của mình.



Chị Huỳnh Thiên Phúc - Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc cho biết, đơn vị mong muốn tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, qua hoạt động này, đơn vị cũng mong góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng lực lượng quy tập.



Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có những việc làm thiết thực để động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập. Mỗi dịp cuối tuần, các hội viên lại cùng nhau tự tay đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu những bữa cơm rồi mang vượt quãng đường rừng núi khá vất vả lên tận nơi để gửi đến lực lượng đang trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.



Trung tá Tô Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) chia sẻ, những suất cơm ấy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của chị em Hội Phụ nữ đối với những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ rất thiêng liêng. Chúng tôi mong rằng những bữa cơm sẽ tiếp thêm động lực, giúp các anh có thêm sức khỏe, tinh thần để tiếp tục kiên trì tìm kiếm, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.



Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này vào các dịp cuối tuần, đồng thời triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như hỗ trợ công tác lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, góp phần cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tri ân đầy ý nghĩa này./.