Chiến dịch 500 ngày đêm: Sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể tại Huế

Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát, dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp, thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế bước đầu nhận diện vùng xáo trộn.

Sử dụng máy radar xuyên đất rà soát khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68 nghi ngờ 2 vùng xáo trộn, có vị trí gần phía Tường thành (Kinh thành Huế) ở độ sâu 1,2m, bề rộng khoảng 2,5m; chiều dài mỗi vị trí khoảng 10 - 12m. Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế), kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1m, bề rộng từ 7 - 9m, ở dưới độ sâu dưới 3,5m tín hiệu radar nhiễu lớn.Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết, cụ thể để báo cáo các cấp và Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế trong thời gian tới. Từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo.Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sĩ trong những ngày qua. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch, tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này. Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ./.