Chiến dịch 500 ngày đêm: "Thần tốc" lấy mẫu tìm lại danh tính cho liệt sỹ ở Đà Lạt

Lấy mẫu từ sáng đến tối

Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và lực lượng liên quan triển khai công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt (phường Cam Ly – Đà Lạt) phục vụ cho chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Giữa mùa mưa cao nguyên, không khí tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt như ấm áp hơn bởi tình cảm và sự trân trọng của các thế hệ đồng đội. Từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân, y tế, hậu cần có mặt đầy đủ, cùng nhau tiếp tục triển khai công tác khai quật, lấy mẫu ADN ở từng phần mộ chỉ được dánh dấu bằng những con số.



Với khối lượng công việc lớn, Ban Chỉ đạo 515 (đơn vị chủ trì thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Lâm Đồng) đã bố trí lực lượng của 5 Tổ chuyên trách lấy mẫu, lực lượng y tế, hậu cần, dân quân hỗ trợ với tổng số nhân lực khoảng 120 người làm việc liên tục.



Thượng tá Bùi Thanh Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ Nam Phan Thiết, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 5 cho biết, với tinh thần trách nhiệm, từng đồng chí với tinh thần quyết tâm, hăng hái làm việc trong suốt những ngày qua, phấn đấu mỗi tổ có thể hoàn thành lấy mẫu trên 30 phần mộ mỗi ngày. Mặc dù mấy ngày nay trời Đà Lạt có mưa, gió lạnh nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn có phương án phù hợp để công tác lấy mẫu được thực hiện tốt nhất.



Cán bộ của phường Cam Ly – Đà Lạt hỗ trợ công tác hậu cần, thu dọn sạch sẽ cho từng phần mộ liệt sĩ ngay sau khi được hoàn nguyên. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Nữ dân quân Phạm Thái Hà, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ly, Đà Lạt có mặt để phục vụ công tác hậu cần cho các lực lượng ngay từ ngày đầu triển khai tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt. Chứng kiến tinh thần làm việc trách nhiệm, ý nghĩa lớn lao của Chiến dịch, cô càng cảm thấy biết ơn và tự hào khi được đóng góp một phần việc nhỏ bé của mình.



"Thần tốc" hoàn thành



Trong hơn 2.000 mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt, vẫn còn 651 người chưa xác định được danh tính. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm này, toàn bộ phần mộ của các liệt sỹ vô danh sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.





Một mẫu hài cốt của liệt sĩ đã được lấy mẫu ADN và số hóa trước khi đưa hoàn nguyên trở lại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo kế hoạch, công tác triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ tại Đà Lạt bắt đầu từ ngày 13/7 và sẽ kéo dài đến hết ngày 21/7. Tuy nhiên, trong những ngày qua, các lực lượng đã làm việc "thần tốc" và trách nhiệm để sớm đưa nhiệm vụ về đích trước thời hạn. Thượng tá Trần Thanh Sơn, thành viên Ban Chỉ đạo 515, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mấy ngày qua không kể nắng mưa, gió lạnh, các lực lượng luôn bắt đầu công việc từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 18 giờ mỗi ngày. Với tinh thần trách nhiệm đối với đồng đội thuộc thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quyết tâm trong ngày 18/7 sẽ hoàn tất việc lấy mẫu tại các phần mộ nơi đây để góp phần đẩy nhanh tiến độ cho toàn Chiến dịch tại địa phương.



Các lực lượng phối hợp thực hiện các quy trình lấy mẫu một cách tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo theo quy trình đặt ra. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Dù trên tinh thần "nhanh, gọn" nhưng công tác khai quật, lấy mẫu vẫn đảm bảo theo đúng quy trình đặt ra. Từng công đoạn đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng chuyên môn. Quá trình thực hiện khai quật để lấy mẫu đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định. Lực lượng hậu cần cũng tranh thủ thu dọn sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến nơi yên nghỉ của các liệt sỹ trong lòng đất mẹ.



Một chiến sĩ thực hiện quy trình lưu trữ thông tin các phần mộ liệt sĩ trước khi khai quật lấy mẫu giám định ADN. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Theo Thượng tá Bùi Thanh Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ Nam Phan Thiết, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 5, trời mưa thì các tổ công tác dựng nhà bạt làm mái che để khai quật lấy mẫu theo hình thức cuốn chiếu nhằm đảm bảo hoàn thành trước thời hạn được giao. Sau đó, các lực lượng tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận (xã Bình Sơn) với số lượng lớn (trên 3.000 phần mộ) từ đầu tháng 8 tới./.