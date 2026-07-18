Chiến dịch 500 ngày đêm: Quảng Trị phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xã Hiếu Giang. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ nguồn tin do các cựu chiến binh Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiệt cung cấp, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức khảo sát và tìm kiếm tại khu vực tọa độ 63035-18970 ở thôn Cam Thanh. Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 50-60 cm, kèm theo nhiều phần xương và di vật gồm một bao tử sĩ, 9 cúc áo, một thắt lưng cùng túi nilon bọc hài cốt đã phân hủy.

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, từ đầu năm đến nay, địa phương đã phối hợp với Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Thời gian qua, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nhiều nguồn tin do người dân cung cấp trong quá trình đi rừng, làm rẫy… đã trở thành những thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, đồng thời mở rộng phạm vi, khu vực tìm kiếm nhằm góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 240-390 hài cốt liệt sĩ; khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin đối với hơn 22.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ mới quy tập./.