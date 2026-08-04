Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện và quy tập 197 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Đến nay đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Riêng trong ngày 4/8, tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó 11 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 2 vị trí mộ tập thể, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ) và 9 bộ di vật kèm theo.Trong hai ngày 3/8 và 4/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng gần 500 m³ đất, để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.Hiện các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng làm việc tại khu vực khai quật đầu tiên (khu A), để chờ xử lý các vật cản trên mặt đất trước khi mở rộng diện tích khai quật./.