Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu giám định 1.324 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ dự Lễ dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Hiện nay, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi trăn trở của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn xã hội.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến. Dù chiến tranh đã lùi xa, thành phố không ngừng đổi mới, phát triển, song vẫn còn rất nhiều gia đình liệt sĩ đau đáu mong chờ thông tin về người thân đã hy sinh. Mỗi phần mộ liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của những người con ưu tú của dân tộc mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn hiện có 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ hoàn tất các điều kiện cần thiết để triển khai khai quật, lấy mẫu hài cốt đối với toàn bộ số mộ này nhằm phục vụ công tác giám định ADN.

Đại tá Phạm Ngọc Quang khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc lấy mẫu ADN không chỉ góp phần đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.



Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương và phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, lực lượng chuyên môn tiến hành các bước lấy mẫu hài cốt theo đúng quy trình kỹ thuật. Công tác lấy mẫu được thực hiện thận trọng, bảo đảm yêu cầu chuyên môn nhằm thu được các mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.

Việc triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục triển khai lấy mẫu tại 15 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, tiến tới thực hiện đồng bộ tại toàn bộ 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 2/7, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội). Đây là các mẫu đủ điều kiện được thu thập sau quá trình khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Kết quả giám định sẽ là cơ sở quan trọng để đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước./.