Chiến dịch 500 ngày đêm: Kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tổ chức khoanh vùng vị trí nghi có nơi chôn cất liệt sĩ. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn và địa hình đã có nhiều thay đổi sau nhiều năm, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm cao, tập trung cao độ cho nhiệm vụ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin, dấu vết nào có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm.