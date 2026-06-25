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Chiến dịch 500 ngày đêm: Khảo sát địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực cửa Hữu - Kinh thành Huế

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 24/6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát, đối chiếu thông tin nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực cửa Hữu, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
  Khảo sát nguồn tin cung cấp địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN  

Địa điểm được khảo sát nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Phú Xuân, cạnh cửa Hữu (khu vực Kinh thành Huế). Vị trí đã được cơ quan chức năng xác định và xây dựng bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968, song qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. 


Theo nguồn tin cung cấp từ ông Phạm Ngọc Tuấn (cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân), đây từng là nơi đặt trạm phẫu thuật, sơ cứu cho các chiến sĩ cách mạng bị thương trong chiến đấu. Từ những ký ức và thông tin còn lưu giữ, ông Phạm Ngọc Tuấn cho rằng cần khảo sát kỹ hơn phạm vi khu vực này, đồng thời mở rộng tìm kiếm ra các địa điểm lân cận để nâng cao khả năng phát hiện hài cốt liệt sĩ.

  Khảo sát nguồn tin cung cấp địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN  

 


Tiếp thu ý kiến của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết sẽ đối chiếu với các nguồn thông tin hiện có và tiếp tục chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 192 khảo sát, thu thập thêm thông tin liên quan.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, đơn vị sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật, trong đó có máy radar xuyên đất để khảo sát kỹ hơn khu vực này. Lực lượng chức năng mong muốn các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân tiếp tục cung cấp tài liệu, thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và người thân./.

Báo ảnh Việt Nam /TTXVN

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