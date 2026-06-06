Chiến dịch 500 ngày đêm góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim cho rằng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, đúng với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của hai nước. Chính vì vậy, hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và người dân hai nước Lào-Việt Nam cần chung tay góp sức, hợp tác chặt chẽ để thực hiện thắng lợi Chiến dịch này. Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào sẽ hợp tác chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam để cùng nhau trao đổi, xây dựng kế hoạch cụ thể để khởi động ngay Chiến dịch, quyết tâm hiện thực hóa Chiến dịch đạt kết quả cao nhất.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào về việc triển khai công tác phối hợp thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, trả lờ phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo Thượng tướng Vongsone Inpanphim, để đất nước Lào có được nền độc lập như hôm nay, đã có không biết bao nhiêu chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã phải hy sinh mạng sống, điều này Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và mãi không bao giờ quên. Mặc dù hiện nay vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đang nằm trên đất Lào, nhưng nhân dân Lào vẫn đang luôn che chở và sưởi ấm, các anh vẫn luôn sống mãi lòng người dân Lào các dân tộc. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam để triển khai thắng lợi Chiến dịch này.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim cũng cho biết Đảng Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào hết sức vui mừng và tự hào về những thành công trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh trong năm 2026 vừa qua. Đây cũng được xem là đạt mức chỉ tiêu mà hai Ban Công tác đặc biệt Lào - Việt Nam đã đề ra, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của hai Đảng, hai Nhà nước, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nói chung, việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh nói riêng, sẽ thành công với kết quả cao nhất./.