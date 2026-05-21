Chiến dịch 500 ngày đêm: Đưa các anh hùng liệt sĩ "trở về" với gia đình, người thân

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân, xã Long Hưng (Hưng Yên). Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN



Trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt tỉnh Hưng Yên cùng dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên cho biết, hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thống nhất quy trình các bước cho các cơ quan, đơn vị xã, phường, các lực lượng và cá nhân trực tiếp tham gia lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỷ, không để xảy ra sai sót; Qua đó rút kinh nghiệm để triển khai lấy mẫu đối với các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.



Đại tá Bùi Xuân Bình quán triệt, các bộ phận thực hành làm trước phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình đã được tập huấn. Các Đội trưởng, Đội phó và thành viên các Tổ phải “rõ nhiệm vụ, rõ việc, tránh chồng chéo". Các cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên phải thường xuyên giám sát, quyết liệt, dứt khoát trong điều hành và xử lý các tình huống xảy ra.



Nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là bước khởi đầu quan trọng trước khi triển khai tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, là cơ sở để làm rõ thông tin, đưa các anh hùng liệt sĩ “trở về’ với gia đình, người thân. Xác định việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định AND, xác định danh tính là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là trách nhiệm hết sức to lớn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tá Bùi Văn Trung, Trưởng Ban Chính sách, Phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, các Tổ, Đội công tác thực hành làm trước, quyết tâm thực hiện nghiêm túc quy trình các bước lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tập huấn thống nhất của Bộ Quốc phòng; bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, không để xảy ra sai sót. Các đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp, chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền, ban quản lý nghĩa trang, nhân dân địa phương, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu đúng thời gian quy định góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra...