Chiến dịch 500 ngày đêm: Đẩy nhanh lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Lực lượng chức năng số hóa thông tin quá trình lấy mẫu giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Từ ngày 9/7, lực lượng quân sự, y tế đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình kỹ thuật. Các công đoạn gồm khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong, bảo quản, ghi chép, số hóa thông tin đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác. Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, toàn bộ hài cốt liệt sĩ được thay mới tiểu sành, hoàn trả nguyên trạng phần mộ và khuôn viên nghĩa trang. Đồng thời, 100% dữ liệu liên quan sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý theo quy định, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.



Thiếu tá Nguyễn Văn Thìn (Nhân viên Công nghệ Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) cho biết, công việc số hóa tại hiện trường khai quật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối; đồng thời các lực lượng phải chạy đua với thời gian, dưới thời tiết nắng mưa thất thường để số hóa các thông tin quan trọng. Từng sơ đồ, lớp đất, hiện vật, mộ chí được chụp ảnh rõ nét; một tọa độ được xác định chính xác chính là cơ hội lớn hơn để gia đình, đồng đội, thế hệ mai sau tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn hiện có 15 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 14 nghĩa trang có các phần mộ cần xác định danh tính liệt sĩ. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh được thực hiện thành hai giai đoạn (giai đoạn 1, từ tháng 4-11/2026; giai đoạn 2, từ tháng 12/2026-7/2027). Mục tiêu là hoàn thành giám định ADN tổng số 670 mẫu; tìm kiếm, quy tập khoảng 40 hài cốt liệt sĩ; đồng thời xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ....



Công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên dự kiến hoàn thành trước ngày 9/8/2026./.