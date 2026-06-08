Chiến dịch 500 ngày đêm: Đảm bảo khách quan, khoa học trong quá trình lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện có 3.344 ngôi mộ đơn, trong đó có 827 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện có 3.344 ngôi mộ đơn, trong đó có 827 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 827 mộ tại nghĩa trang này. Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn làm trước để rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ sẽ triển khai công tác lấy mẫu tại 16 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn, hướng tới mục tiêu thu thập sinh phẩm cho tổng số 5.112 mộ chưa có thông tin trong toàn thành phố.

Hoạt động này là một phần trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa “lục tìm quá khứ”, tri ân lịch sử và đồng đội.

Để đảm bảo tính khoa học và chính xác cho nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã quyết định thành lập hai đội lấy mẫu chuyên trách, bao gồm nhiều bộ phận chuyên môn phối hợp liên ngành: tổ chuyên môn, tổ khai quật, tổ xây dựng, tổ y tế lấy mẫu, tổ bảo vệ, tổ tuyên truyền nghi lễ khánh tiết dân vận, tổ hậu cần, tổ số hóa, tổ vận chuyển và tổ quân y phục vụ với số lượng 47 thành viên/tổ. Toàn bộ các lực lượng tham gia lấy mẫu, bàn giao mẫu đều đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng quy định; đồng thời phân công chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khai quật, thu thập sinh phẩm. Sau buổi lễ, đội lấy mẫu số 1 trực tiếp thực hành quy trình lấy mẫu tại nghĩa trang để các đại biểu cùng quan sát, rút kinh nghiệm; trong khi đội lấy mẫu số 2 thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai kế tiếp.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ cho biết, toàn bộ mặt bằng thực địa được thiết kế tách biệt và vận hành nghiêm ngặt theo nguyên tắc một chiều nhằm bảo đảm tính khách quan, khoa học. Tại nghĩa trang, khu vực khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin được bố trí tập trung bên trong hệ thống nhà bạt phía trước. Cách vị trí khai quật này khoảng 40m là khu nhà bạt dành riêng cho công tác lấy mẫu sinh phẩm. Việc bố trí khoảng cách và cách ly hoàn toàn giữa khu khai quật và khu lấy mẫu là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh tuyệt đối hiện tượng lây nhiễm chéo mẫu sinh phẩm trong suốt quá trình xử lý. Song song đó, đường vận chuyển hài cốt liệt sĩ từ khu vực khai quật di chuyển đến khu lấy mẫu, cũng như lộ trình hoàn trả hài cốt liệt sĩ trở lại phần mộ sau khi hoàn tất thu thập mẫu, đều được quy định thực hiện nghiêm chỉnh theo một chiều duy nhất nhằm ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm chéo.

Việc triển khai lấy mẫu giám định tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ là bước chuẩn bị để địa phương sẵn sàng triển khai đồng loạt công tác lấy mẫu giám định ADN tại 16 nghĩa trang liệt sĩ còn lại; đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính cho 5.112 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin, đáp ứng niềm mong mỏi suốt nhiều năm qua của thân nhân các gia đình liệt sĩ./.