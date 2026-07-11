Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã quy tập 29 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ được tiến hành cẩn trọng, chu đáo. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hai ngày mở rộng diện tích tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành trước kia), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và quy tập được thêm 18 bộ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, riêng trong ngày 10/7 đã tìm thấy 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 8 bộ di vật.



Ghi nhận tại hiện trường trong ngày 10/7 cho thấy, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương nhưng cần mẫn, tỉ mẩn bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sĩ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập, hài cốt, di vật và công tác số hóa xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quàn tại Khu tưởng niệm.