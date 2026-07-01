Chiến dịch 500 ngày đêm: Bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên bàn giao đợt đầu 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Ảnh: TTXVN phát

Tất cả 388 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Mỗi phần mộ đều được lấy mẫu, lập hồ sơ, mã hóa thông tin và bảo quản theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Việc bàn giao là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên.

Để thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 đội công tác, rà soát, khảo sát và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều phần mộ được an táng từ lâu với kết cấu phức tạp, các lực lượng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai công tác lấy mẫu đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính khoa học và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định đây là "mệnh lệnh từ trái tim", với quyết tâm không quản ngày đêm, mưa gió, nỗ lực sớm trả lại tên cho các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuần Giáo và xã Tủa Chùa, đồng thời đang triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam và Tông Khao. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 4/2027.

Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.